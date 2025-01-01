Saint-Prosper honore ses traditions du temps des Fêtes

À l’arrivée du temps des Fêtes, la municipalité de Saint-Prosper honore ses traditions et invite la population à participer.

Ainsi, le Rallye Saint-Prosper en lumière est de retour. Il s'agit d'un parcours à travers les rues illuminées du village pour visiter certaines des demeures les plus festives. Des questions sont posées dont les réponses se trouvent parmi les décorations des adresses à visiter. Des prix seront tirés parmi tous les participants au début du mois de janvier 2026.

Pour participer, le formulaire sera disponible dès le 9 décembre à plusieurs endroits :

- en format papier aux bureaux de la municipalité de Saint-Prosper, à l’Intermarché et au Marché Ami,

- en ligne sur le site web de la municipalité (à imprimer ou en version électronique).

La municipalité tiendra également la soirée de patinage libre de Noël, la Promenade des lutins sur le circuit du Défi Beauceron ainsi que les randonnées en carriole parmi les rues du village. Elle recevra aussi le Père Noël à la bibliothèque.

Les randonnées en carriole couverte auront lieu les 18, 19, 20 et 21 décembre prochains. Les billets seront en vente en ligne sur le site de la municipalité au coût de 20$ pour les adultes et 16$ pour les enfants de 12 ans et moins. Prévoyez faire votre réservation bien à l’avance car les places sont limitées.

Vous trouverez tous les détails à propos de toutes ces activités sur le site de la municipalité de Saint-Prosper.