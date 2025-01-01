Nous joindre
Centre culturel Marie-Fitzbach

Plus de 3 200 visiteurs au 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce

19 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce (AAB) a connu une affluence record avec plus de 3 200 visiteurs au cours de la dernière fin de semaine.

Après une année d'absence, ce retour spectaculaire au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges témoigne de l'enthousiasme tant des visiteurs que des exposants.

« Je tiens à souligner la tenue exceptionnelle de notre événement, qui est reconnu par le public comme LE rendez-vous incontournable! Plusieurs exposants m’ont confié avoir vécu une expérience mémorable et espèrent déjà renouveler leur participation l'an prochain! La qualité des exposants, des installations et le soutien de nos bénévoles expérimentés nous permettent de nous distinguer. Les commentaires, autant du public que des exposants, sont extrêmement positifs. Bravo à toute l’équipe! », a mentionné Lise Thibodeau, coordonnatrice de l’événement. 

Dimanche en fin d'après- midi, un tirage au profit de l'organisme AAB a été effectué. Ainsi, une trentaine de prix, généreusement offerts par les exposants, ont été remis aux visiteurs dont le billet s'est révélé gagnant. Ceux qui n'étaient pas sur place seront contactés au courant de la semaine pour récupérer leur prix. 

Cette édition 2025 s'est conclue avec la désignation de la prochaine présidente d'honneur. Ainsi, le prochain Salon se tiendra les 13, 14 et 15 novembre 2026 sous la présidence d'honneur de Geneviève Martel, de Compton. Ses bijoux « Sauvage » lui ont valu le titre de coup de cœur des visiteurs, lui assurant cette prestigieuse nomination.

Pour ceux qui auraient manqué le Salon, plusieurs exposants membres d'Artistes et Artisans de Beauce présentent des pièces uniques disponibles en boutique - située au 3e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach ou bien en ligne sur le site de l'organisme.

