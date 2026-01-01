Jeux interactifs: DiXtrAction mise sur les arcades VR et le plancher lumineux

Voir la galerie de photos

Depuis plus de 30 ans, Centre DiXtrAction n’a qu’une seule obsession : se renouveler pour offrir toujours plus de plaisir, d’émotions et d’expériences à ses visiteurs. De la salle de quilles avant-gardiste des débuts au centre multi récréatif d’aujourd’hui, l’entreprise beauceronne n’a jamais cessé d’innover pour rester à l’écoute des familles, des groupes d’amis et des amateurs de divertissement.

À l’automne 2025, DiXtrAction franchit une nouvelle étape majeure avec l’ouverture d’une toute nouvelle section de jeux, issue d’un agrandissement de 50 % de sa superficie. Un espace moderne, soigneusement aménagé, qui propose des attractions inédites et qui vient enrichir une offre déjà impressionnante : le centre compte désormais 11 activités différentes, faisant de DiXtrAction le centre de divertissement multi récréatif offrant le plus grand nombre d’activités au Québec.

Avec cette agrandissement majeur, le centre de divertissement beauceron deux nouvelles attractions parfaitement alignées avec cette philosophie : les arcades de réalité virtuelle et le plancher lumineux interactif. Deux expériences distinctes, mais complémentaires, qui misent autant sur l’adrénaline que sur le plaisir de bouger ensemble.

Des arcades VR pensées pour provoquer des émotions

Si la réalité virtuelle était une piste évidente lors des réflexions, DiXtrAction a choisi d’aller plus loin que les simples casques VR. « Notre plus grand défi, c’est de créer des émotions chez nos clients », explique Maude Toulouse, directrice adjointe. Les expériences statiques ne répondaient pas entièrement à cette vision, ni à l’effet wow recherché dans un centre aussi vivant.

Le choix s’est donc arrêté sur des arcades de réalité virtuelle immersives, installées directement dans l’espace de jeu. Le centre en compte neuf, chacune proposant une expérience différente. Parmi les plus populaires, le simulateur de jet avion, reconnu pour l’intensité des sensations qu’il procure, mais aussi l’hélicoptère, un arcade à quatre places idéal pour jouer en famille ou en groupe, un vaisseau spatial qui tourne à 360 degrés, sans oublier des expériences de moto, de voiture, de saut et même de fusils interactifs.

La variété est au cœur de l’offre. Selon l’arcade choisie, les joueurs ont accès à des dizaines de jeux, parfois jusqu’à 80 options différentes. Balade en mer, aventures façon Jurassic Park, films d’horreur, manèges intenses ou jeux de pilotage… chaque partie dure entre 5 et 10 minutes, permettant de multiplier les expériences. « Autant les enfants que les adultes peuvent s’amuser ensemble », souligne Maude Toulouse.

Le plancher lumineux : bouger, rire et se challenger

Autre nouveauté qui attire rapidement les regards: le plancher lumineux interactif. Composé de tuiles d’environ un pied carré qui s’illuminent selon le jeu choisi, cet espace transforme le sol en véritable terrain de jeu dynamique.

Les participants doivent courir, réagir rapidement et atteindre des objectifs précis: toucher certaines couleurs tout en évitant les autres, changer de zone en quelques secondes ou encore compléter des défis chronométrés. Une douzaine de jeux sont proposés, dont le très populaire Switch, où il faut trouver la bonne couleur en un temps limité, ou encore une version interactive de Pac-Man, où les joueurs incarnent le personnage et doivent éviter les fantômes en mouvement.

L’utilisation est simple et intuitive. Une carte remise à l’accueil active le kiosque, permet de choisir le jeu, le niveau de difficulté et même d’accéder à un tutoriel avant de se lancer. Chaque partie dure de 30 secondes à quelques minutes, selon la performance des joueurs, et peut être rejouée ou ajustée en difficulté à volonté.

Avec les arcades VR et le plancher lumineux, DiXtrAction propose des activités qui misent autant sur les sensations que sur l’interaction, parfaites pour les sorties en famille, entre amis ou dans le cadre d’événements corporatifs.

Pour voir ces expériences en action et mieux comprendre ce qui les rend uniques, la capsule vidéo ci-dessus vous plonge directement dans l’univers des arcades VR et du plancher lumineux de DiXtrAction.