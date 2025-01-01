Moments partagés: des expositions à voir au Centre culturel Marie-Fitzbach

Le centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach (CCMF) à Saint-Georges, invite la population au lancement officiel de ses expositions hivernales, qui se déploieront sous le thème « Moments partagés ».

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 27 novembre dès 18 h, lors d’une soirée festive ouverte à tous. Sur place, un accordéoniste offrira une prestation musicale et le public pourra assister au dévoilement de « Paix de Noël », œuvre primée du concours Noël dans ma cité, de l’artiste Yolaine Larivière.

Noël Chrétien - En place jusqu’au 11 janvier

Collection de crèches – Hélène Paquet et Martial Drouin | Saint-Georges

À l’approche de Noël, les crèches s’installent aux quatre coins du monde, témoignant d’une tradition chrétienne millénaire : la célébration de la naissance de Jésus. Au-delà de leur symbolisme religieux, elles deviennent aussi un reflet de la diversité culturelle et artistique des peuples.

Pour créer une ambiance musicale propice à l’esprit de Noël, quatre mini-concerts gratuits seront présentés dans la chapelle les dimanches 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre, de 14 h à 15 h.

Le magasin général

Association provinciale du patrimoine agricole du Québec (APPAQ)

L’APPAQ – Chaudière-Appalaches présente un aperçu du magasin général des années 1930-40, véritable lieu de vie au cœur des villages : un espace où l’on se procure les biens essentiels, mais surtout un lieu de rencontres, d’échanges et de partage. L’exposition accueille les trésors anciens de 13 collectionneurs.

Ceux-ci viendront d’ailleurs à la rencontre des gens pour « animer » le magasin les samedis 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre.

Madame Bolduc en tournée

Production : Musée de la Gaspésie

Originaire de Newport en Gaspésie, La Bolduc a marqué toute une génération grâce à son humour, sa turlutte entraînante et ses chansons aux images colorées qui illustraient la vie quotidienne de son époque.

Cette exposition rassemble des objets authentiques, des documents d’archives et des témoignages inédits retraçant son parcours exceptionnel : ses débuts modestes, la création de La Troupe du Bon Vieux Temps et les tournées l’ayant menée partout au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et jusqu’en Nouvelle-Angleterre.

Le samedi 6 décembre de 10 h à 12 h, aura lieu un spectacle de musique traditionnelle pour toute la famille avec Gigue, cuillère, chansons à répondre et plus encore, avec les artistes Martin Aucoin et Capucine Maldague Mathieu.

L’hiver chez-nous

Ville de Saint-Georges et Art en Beauce – LA COLLECTION

Laissez-vous émouvoir par les paysages hivernaux d’artistes variés présentés au 4e étage. Cette exposition offre une sélection de tableaux issus des collections Art en Beauce et Noël dans ma cité, mettant de l’avant la beauté et la sensibilité de notre hiver d’ici.

Récréations

Hélène Tremblay | Saint-Séverin de Beauce

La série Récréations propose un corpus de tableaux réalisés par collage autour de diverses thématiques. Ces œuvres composent un univers riche d’images colorées, diversifiées et inspirées des années 50-60-70, pour une plongée vibrante dans la mémoire collective.

Ruptures

Hélène Lessard | Dunham

La peinture d’Hélène Lessard explore la fragilité du monde intérieur, là où lumière et matière se rejoignent pour révéler les murmures silencieux du temps et de l’âme.

Artistes et Artisans de Beauce

La boutique AAB s’élargit afin d’offrir au public des œuvres d’art à prix abordable – 250 $ et moins. Une belle occasion de se faire plaisir, d’offrir un cadeau unique et d’encourager la mission de l’organisme ! La moitié des fonds amassés servira à soutenir les activités de l’organisme. Pour en savoir plus : www.oscart.ca"

Expositions hivernales – Thématique Moments partagés

À partir du 27 novembre 2025, 18 h

Lundi au vendredi : 10 h à 18 h | Samedi et dimanche : 10 h à 17 h