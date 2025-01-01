Un recueil des contes de Noël québécois proposé par Jean-Louis Lessard

Le Beauceron Jean-Louis Lessard vient de lancer Contes de Noël d'antan au Québec, un recueil de 24 récits publiés entre 1884 et 1950.

Le natif de Saint-Benjamin, qui a oeuvré toute sa carrière comme professeur de littérature à Baie-Comeau sur la Côte-Nord, est un avide collectionneurs de vieux bouquins d'auteurs québécois. C'est notamment par ces écrits qu'il a repéré la matière de son livre.

«Des milliers de contes de Noël ont été publiés au Québec, la plupart dans des journaux et des

périodiques. Et, contrairement, à ce qu’on pourrait penser, ils s’adressaient aux adultes, a-t-il confié lors d'un entretien avec EnBeauce.com. Quand le temps des fêtes approchait, toutes les publications s’arrachaient ces récits, afin de servir à leur lectorat une édition spéciale ou, à tout le moins, un supplément de Noël. Quelques-uns seulement étaient repris en livre.»

Il a lu entre 700 et 800 contes avant d'entreprendre, l'automne dernier, de colliger et de raviver le souvenir de 12 autrices et 12 auteurs du Québec, qui ont brillé en leur temps: Robertine Barry, Honoré Beaugrand, Ernest Choquette, Éva Circé, Sylva Clapin, Laure Conan, Gaëtane de Montreuil, Louis Dantin, Henriette Dessaules, Louis-Joseph Doucet, Anna Duval, Louis Fréchette, Anne-Marie Gleason, Germaine Guèvremont, Philippe La Ferrière, Albert Laberge, Blanche Lamontagne, Wilfrid Larose, Georgina Lefaivre, Joséphine Marchand, Joseph- Ferdinand Morissette, Damase Potvin, Marc Sauvalle et Gabrielle St-Pierre.

À peu près tous les thèmes qui nourrissaient ce genre littéraire se retrouvent dans le recueil, signale Jean-Louis Lessard: la féerie d’une nuit de Noël, l’émerveillement des enfants devant la crèche, leur joie à la vue des étrennes, le bonheur retrouvé des laissés-pour-compte, les vertus consolatrices de la religion, l’attendrissement des puissants face à la misère ambiante, l’éveil de la tendresse et des sentiments amoureux, et plusieurs autres.

Chaque conte est précédé d’une courte biographie de l’auteur ou de l’autrice et d’une brève présentation. Un avant-propos et une conclusion aident à cerner l’importance qu’ils avaient en leur temps.

«Chose sûre, ces récits nous offrent un plaisir de lecture et l’occasion de nous retremper dans une bienfaisante naïveté, un sentiment souvent bien enfoui dans la mer des tracasseries de l’âge adulte», confesse l'homme de 74 ans, qui habite maintenant à Saint-Antoine-de-Tilly.

Puis, pour boucler ce cycle, il termine la rédaction d'un conte de Noël original, qu'il co-écrit avec son frère Daniel (l'auteur de la série Maggie, entre autres) et qui sera publié en exclusivité sur EnBeauce.com pour la période des Fêtes.

On peut se procurer Contes de Noël d’antan au Québec en librairie, ou directement aux éditions GID qui publie l'ouvrage de 246 pages.