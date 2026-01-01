Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Danse latine

La 2e Fiesta Beauce Salsa présentée en mars

durée 12h00
6 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'événement de danse latine de la Fiesta Beauce Salsa revient pour une deuxième année, après le succès remporté par la première édition.

En effet, l'activité se tiendra en journée et en soirée du 28 mars, au Cabaret des Amants de la Scène à Saint-Georges, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, l'organisateur de la fête, Pierre Vachon.

La première mouture avait attiré des passionnés de danse provenant du Québec et de l’Ontario, qui avaient présenté des numéros de très haute qualité.

Pour 2026, la Fiesta proposera 10 ateliers animés par différents professeurs connus du Québec, offrant une occasion d’apprendre la danse latine. Les participants pourront ensuite assister à une vingtaine de numéros. La journée se conclura par une grande soirée dansante avec DJ.

«La Fiesta Beauce Salsa, c’est plus qu’un événement, c’est un moment de rassemblement unique en Beauce, où l’on partage la passion et l’énergie de la danse latine», a souligné Pierre Vachon. Les billets pour l'événement seront mis en vente bientôt.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jeux interactifs: DiXtrAction mise sur les arcades VR et le plancher lumineux

Publié le 4 janvier 2026

Jeux interactifs: DiXtrAction mise sur les arcades VR et le plancher lumineux

Depuis plus de 30 ans, Centre DiXtrAction n’a qu’une seule obsession : se renouveler pour offrir toujours plus de plaisir, d’émotions et d’expériences à ses visiteurs. De la salle de quilles avant-gardiste des débuts au centre multi récréatif d’aujourd’hui, l’entreprise beauceronne n’a jamais cessé d’innover pour rester à l’écoute des familles, des ...

LIRE LA SUITE
Plongez dans la mythologie grecque avec le mini-golf immersif de DiXtrAction

Publié le 30 décembre 2025

Plongez dans la mythologie grecque avec le mini-golf immersif de DiXtrAction

Depuis plus de 30 ans, Centre DiXtrAction n’a qu’une seule obsession : se renouveler pour offrir toujours plus de plaisir, d’émotions et d’expériences à ses visiteurs. De la salle de quilles avant-gardiste des débuts au centre multi récréatif d’aujourd’hui, l’entreprise beauceronne n’a jamais cessé d’innover pour rester à l’écoute des familles, des ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié le 27 décembre 2025

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 27 décembre Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.  Où: Bibliothèque ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge