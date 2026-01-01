La 2e Fiesta Beauce Salsa présentée en mars

L'événement de danse latine de la Fiesta Beauce Salsa revient pour une deuxième année, après le succès remporté par la première édition.

En effet, l'activité se tiendra en journée et en soirée du 28 mars, au Cabaret des Amants de la Scène à Saint-Georges, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, l'organisateur de la fête, Pierre Vachon.

La première mouture avait attiré des passionnés de danse provenant du Québec et de l’Ontario, qui avaient présenté des numéros de très haute qualité.

Pour 2026, la Fiesta proposera 10 ateliers animés par différents professeurs connus du Québec, offrant une occasion d’apprendre la danse latine. Les participants pourront ensuite assister à une vingtaine de numéros. La journée se conclura par une grande soirée dansante avec DJ.

«La Fiesta Beauce Salsa, c’est plus qu’un événement, c’est un moment de rassemblement unique en Beauce, où l’on partage la passion et l’énergie de la danse latine», a souligné Pierre Vachon. Les billets pour l'événement seront mis en vente bientôt.