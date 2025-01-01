Nous joindre
Bibliothèque Madeleine-Doyon 

Une nouvelle exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

durée 13h00
23 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

L’artiste-peintre Gérald Gosselin vient d'ouvrir une nouvelle exposition de ses oeuvres à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville.

Peintre depuis plus de cinquante ans, M. Gosselin a développé son art de manière autodidacte, perfectionnant la composition, la perspective, l’harmonie des couleurs et les techniques traditionnelles de la peinture à l’huile.

Son œuvre s’inspire d’un thème central et intemporel: la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. À travers galaxies, phénomènes célestes, paysages naturels et symboles universels, l’artiste cherche avant tout à raconter une histoire et à transmettre un message de réflexion et de contemplation. 

Gérald Gosselin expose régulièrement dans les bibliothèques, maisons de retraite et lieux municipaux de la région. Sa démarche artistique, empreinte d’intuition et de recherche personnelle, se traduit par des tableaux riches en détails, réalisés selon les techniques classiques des maîtres européens. 

L’exposition est présentée gratuitement dans la Salle Desjardins, durant les heures d'ouverture de la bibliothèque, jusqu'au 31 janvier 2026. 

 

