Sylvie Poulin nommé présidente du Domaine Taschereau – Parc nature

Sylvie Poulin devient la nouvelle présidente du conseil d’administration de la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau à Sainte-Marie.

Administratrice engagée depuis trois ans, Sylvie Poulin possède une connaissance approfondie des enjeux, des défis et des ambitions de l’organisation.

« Au Domaine Taschereau – Parc nature, nous façonnons un lieu où les gens viennent découvrir, réfléchir et grandir. Nous voulons conserver un endroit où les générations futures pourront marcher dans les traces de ceux qui les ont précédés et où elles trouveront le bien-être. Le Parc est ancré dans la mémoire de l’histoire et ouvert sur la beauté de la nature », a-t-elle souligné.

Reconnue pour son esprit entrepreneurial, son implication communautaire et sa sensibilité à la mise en valeur des milieux naturels et culturels, elle amorce son mandat avec une vision rassembleuse, axée sur le développement durable et la mobilisation citoyenne, afin de préserver ce lieu de ressourcement au cœur du centre-ville de Sainte-Marie. Mme Poulin entend poursuivre cette mission en misant sur son expérience, son leadership et sa compréhension fine du milieu.

La Corporation tient également à saluer l’engagement remarquable de Jean Cliche, président sortant, pour ses nombreuses années consacrées à l’avancement du Parc. Sous sa gouvernance, l’organisation a consolidé ses partenariats, accru son rayonnement régional et réalisé plusieurs initiatives structurantes au bénéfice de la communauté. Sa vision et son dévouement ont profondément marqué l’évolution du Domaine Taschereau – Parc nature. M. Cliche demeurera d’ailleurs membre du conseil d’administration afin de continuer à offrir son expertise.