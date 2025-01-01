Quatre valeurs essentielles pour promouvoir le tourisme en Beauce

Destination Beauce a officiellement lancé sa planification stratégique 2025-2030, un document mobilisateur qui guide l’organisme, pour les cinq prochaines années, à promouvoir le tourisme et les activités touristiques en Beauce.

L’organisation confirme son engagement à renforcer l’attractivité de la région et à mettre en lumière ce qui fait sa signature : la personnalité légendaire des Beaucerons et l’unicité de la vallée de la Chaudière.

L'organisation souhaite positionner la région comme une destination incontournable pour les courts séjours (1 à 3 nuitées). Cela dans l'objectif de séduire davantage de visiteurs en leur proposant une expérience authentique, chaleureuse et profondément humaine.

Cette démarche repose sur quatre valeurs essentielles : la confiance, l'authenticité, la bienveillance et la collaboration, qui orienteront l’ensemble des actions de Destination Beauce.

« Cette planification représente notre engagement à faire briller la région, à amplifier nos forces et à travailler main dans la main avec notre communauté touristique. La Beauce a tout pour séduire : une nature magnifique, un accueil légendaire et une offre diversifiée. Il est temps de le dire haut et fort », a souligné Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

Quatre grandes priorités pour structurer l’avenir touristique de la Beauce

1. Accueil et formation : Développer une approche d’accueil chaleureuse, personnalisée et portée par les Beaucerons, véritables ambassadeurs de la région.

2. Promotion : Mobiliser les entreprises touristiques autour d’une stratégie commune visant à accroître la notoriété de la Beauce et convertir les actions promotionnelles en visites réelles.

3. Communication et concertation : Diffuser l’information touristique de manière efficace, authentique et sympathique au sein d’un réseau professionnel en croissance.

4. Développement et partenariats : Renforcer l’intelligence collective en misant sur la formation, l’accompagnement et la proximité avec les entreprises du milieu.