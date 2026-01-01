Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
10 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 10 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier

Porte ouverte de la salle de montre de CCAR Collection
Organisée par le Garage Daniel Lessard Inc. 
Où: 2509, route Kennedy — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 10 h à 17 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Dogs de Beauce-Centre recoivent les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph
Quand: dès 19 h 20

Match de hockey du Cool-FM
Visite des Pétroliers de Laval.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30

Dimanche 11 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Prosper
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: Lundi 12 janvier de 14 h 30 à 20 h

Collecte de sang à Tring-Jonction
Objectif de 60 donneurs.
Où: Église Sainte-Famille — Tring-Jonction
Quand: Mardi 13 janvier de 14 h à 20 h

Match de hockey du Cool-FM
Visite des Éperviers de Sorel-Tracy.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: Jeudi 15 janvier dès 20 h

