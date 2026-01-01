Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 10 janvier
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Porte ouverte de la salle de montre de CCAR Collection
Organisée par le Garage Daniel Lessard Inc.
Où: 2509, route Kennedy — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 10 h à 17 h
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Dogs de Beauce-Centre recoivent les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph
Quand: dès 19 h 20
Match de hockey du Cool-FM
Visite des Pétroliers de Laval.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30
Dimanche 11 janvier
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Prosper
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: Lundi 12 janvier de 14 h 30 à 20 h
Collecte de sang à Tring-Jonction
Objectif de 60 donneurs.
Où: Église Sainte-Famille — Tring-Jonction
Quand: Mardi 13 janvier de 14 h à 20 h
Match de hockey du Cool-FM
Visite des Éperviers de Sorel-Tracy.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: Jeudi 15 janvier dès 20 h