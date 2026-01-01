Nous joindre
MRC de Beauce-Sartigan: aide financière disponible pour le développement culturel

durée 14h00
9 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La MRC de Beauce-Sartigan annonce le lancement de son appel de projets pour le Fonds culturel qui dispose d'une enveloppe de 23 000$, dont 5 500 $ réservés aux projets à caractère patrimonial.

Les organismes, artistes et municipalités sont invités à proposer des initiatives artistiques et culturelles novatrices afin de dynamiser la vie culturelle du territoire. La subvention maximale accordée est de 3 000 $ par projet.

La date limite pour déposer un projet est le 27 mars 2026. Les projets doivent favoriser la participation citoyenne, mettre en valeur l’identité régionale, enrichir l’offre culturelle et contribuer à la mise en valeur du patrimoine local.

Le guide des modalités et le formulaire de dépôt sont accessibles sur le site Web de la MRC.

