Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Épisode 1

L'Amour est dans le pré: Ariane est impatiente de rencontrer ses prétendants

durée 16h15
9 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans le premier épisode de la 14e saison de L’amour est dans le pré, diffusé jeudi soir sur Noovo, Ariane Dion s’est préparée pour rencontrer ses prétendants.

L’agricultrice de Honfleur était accompagnée de sa mère et de plusieurs amies dans la salle d’Agrigar, à Lévis en attendant le speed dating. « Je suis bien énervée ! », a confié Ariane avec le sourire jusqu’aux oreilles. 

Cette dernière recherche un country boy, quelqu’un qui comprend la réalité des agriculteurs et qui aurait un pick up. Elle aimerait un homme manuel, ambitieux et drôle. Ses cinq prétendants sont Alexandre, Jordan, Kevin, Xavier et Samuel, le coup de cœur de son entourage à l’unanimité. « J’ai hâte de les rencontrer! »

Rappelons qu’Ariane travaille sur la ferme porcine de sa famille ainsi qu’à la cabane à sucre qu’elle voudrait reprendre pour faire des produits d’érables et éventuellement l’agrandir.

Il faudra attendre la semaine prochaine pour la rencontre avec les cinq prétendants. Son parcours continue jeudi prochain à 20 h sur Noovo.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

MRC de Beauce-Sartigan: aide financière disponible pour le développement culturel

Publié à 14h00

MRC de Beauce-Sartigan: aide financière disponible pour le développement culturel

La MRC de Beauce-Sartigan annonce le lancement de son appel de projets pour le Fonds culturel qui dispose d'une enveloppe de 23 000$, dont 5 500 $ réservés aux projets à caractère patrimonial. Les organismes, artistes et municipalités sont invités à proposer des initiatives artistiques et culturelles novatrices afin de dynamiser la vie culturelle ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 9 au 11 janvier?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 9 au 11 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 9 janvier Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.  Où: Bibliothèque ...

LIRE LA SUITE
La 2e Fiesta Beauce Salsa présentée en mars

Publié le 6 janvier 2026

La 2e Fiesta Beauce Salsa présentée en mars

L'événement de danse latine de la Fiesta Beauce Salsa revient pour une deuxième année, après le succès remporté par la première édition. En effet, l'activité se tiendra en journée et en soirée du 28 mars, au Cabaret des Amants de la Scène à Saint-Georges, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, l'organisateur de la fête, Pierre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge