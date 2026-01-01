L'Amour est dans le pré: Ariane est impatiente de rencontrer ses prétendants

Dans le premier épisode de la 14e saison de L’amour est dans le pré, diffusé jeudi soir sur Noovo, Ariane Dion s’est préparée pour rencontrer ses prétendants.

L’agricultrice de Honfleur était accompagnée de sa mère et de plusieurs amies dans la salle d’Agrigar, à Lévis en attendant le speed dating. « Je suis bien énervée ! », a confié Ariane avec le sourire jusqu’aux oreilles.

Cette dernière recherche un country boy, quelqu’un qui comprend la réalité des agriculteurs et qui aurait un pick up. Elle aimerait un homme manuel, ambitieux et drôle. Ses cinq prétendants sont Alexandre, Jordan, Kevin, Xavier et Samuel, le coup de cœur de son entourage à l’unanimité. « J’ai hâte de les rencontrer! »

Rappelons qu’Ariane travaille sur la ferme porcine de sa famille ainsi qu’à la cabane à sucre qu’elle voudrait reprendre pour faire des produits d’érables et éventuellement l’agrandir.

Il faudra attendre la semaine prochaine pour la rencontre avec les cinq prétendants. Son parcours continue jeudi prochain à 20 h sur Noovo.