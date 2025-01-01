Le Domaine Taschereau adopte son nouveau plan stratégique 2025-2030

Le Domaine Taschereau – Parc nature, situé à Sainte-Marie, a dévoilé ce jeudi 27 novembre son Plan stratégique 2025-2030, devant une trentaine de partenaires et de représentants du milieu. L’organisme se dote ainsi d’une feuille de route ambitieuse pour préserver, valoriser et développer ce lieu emblématique de la Nouvelle-Beauce.

Depuis sa création en 2010, le parc a connu de nombreuses transformations, devenant un véritable carrefour écologique, patrimonial et communautaire. Parmi les réalisations marquantes, on note la reconstitution du Grand Marais Denis-Sylvain, la construction de la passerelle Placide-Poulin ou encore l’aménagement de sentiers et l’éco-refuge Desjardins.

Mais avec l’essor de sa fréquentation, de nouveaux défis se posent: concilier l’accès au public, la gestion durable et la protection des écosystèmes.

« Je suis profondément motivée par les actions prévues dans cette planification stratégique, portée par un conseil d’administration engagé et une direction passionnée, a déclaré Sylvie Poulin, présidente du Domaine Taschereau – Parc nature. Nous avons maintenant une vision claire qui guidera nos décisions, et nous mettrons tout en œuvre pour assurer la pérennité du parc. »

Fruit d’une vaste consultation auprès de 15 groupes de partenaires, le plan stratégique propose une vision à 2030 qui positionne le Domaine comme « un lieu emblématique où nature, patrimoine et culture se rencontrent dans un cadre accessible et durable ». Pour y parvenir, 20 objectifs structurants et plus de 80 actions sont prévus.

Pour la directrice générale Fabienne Perreault, ce plan marque un tournant : « Le Domaine Taschereau est un territoire vivant, porteur de rencontres, de découvertes et de mémoire. Je suis convaincue que, grâce à la mobilisation de tous et à une vision commune, nous atteindrons les objectifs fixés. »

Avec ses 53 hectares de milieux naturels en plein cœur de Sainte-Marie, le Domaine Taschereau continue de faire le pont entre l’histoire de la seigneurie Taschereau, la biodiversité actuelle et le développement durable de la région.