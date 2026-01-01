Nous joindre
Persil et compagnie

L'auteure Myriam Busque signe une série jeunesse 

durée 15h00
11 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Georgienne Myriam Busque signe sa toute première série jeunesse, Persil et compagnie, avec la parution du premier de trois tomes.

Mission chou-fleur, tel est le titre du premier livre de la série destinée aux jeunes lecteurs à partir de six ans. En plus des différentes polices utilisées pour mettre en lumière certains mots, les illustrations intégrées au texte rendent la lecture vivante et d’autant plus agréable pour les enfants. Les histoires mises de l'avant prônent le bien-être, l’amitié, la famille, la solidarité et le bonheur que les animaux de compagnie nous apportent. 

L'auteure de 29 ans, qui a déjà publié deux comédies romantiques et un roman jeune adulte, «chérissait depuis toujours», d'écrire pour les tout-petits, afin de partager sa passion de la lecture «aux multiples bienfaits.»

Il faut dire que Myriam Busque mène une carrière dans le développement de l’enfant. Détentrice d’un DEC en éducation à l’enfance, d’un certificat  universitaire en soutien pédagogique ainsi que d’un DEC en éducation spécialisée. Elle a passé huit ans dans les CPE, puis s’est dirigée vers le milieu communautaire, dans un organisme qui offre des services pour la jeunesse.

Le premier tome est disponible depuis le 7 janvier. Les deux autres tomes, Mission mystère, et Mission déménagement, le seront en février et mars. La série Persil et compagnie est publiée chez Pratico Édition.

