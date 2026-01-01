Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 7 mars

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Funérailles de Gordon Talbot

Ancien hockeyeur des Jaros de Beauce

Où: Funérarium Nouvelle Vie — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 12 h 30

Rendez-vous d'hiver - Drag Challenge

Compétitions de motoneige.

Où: Club de motoneige— Beauceville

Quand: dès 13 h

Dimanche 8 mars

Rendez-vous d'hiver - Tire-toi une bûche

Activités familiales diverses (cabane à sucre, tour de calèche, jeux, etc.)

Où: École de Léry — Beauceville

Quand: de 13 h à 15 h 30

Match de hockey du Cool-FM

Face aux Éperviers de Sorel-Tracy.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 16 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Georges

Objectif de 225 donneurs.

Où: Salle paroissiale (secteur Ouest) — Saint-Georges

Quand: Lundi 9 mars de 10 h à 20 h

Consultation publique Hydro Québec

Projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent.

Où: 905, route Saint‑Martin — Sainte‑Marie-de-Beauce

Quand: Mardi 10 mars, de 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30

Plantes médicinales dans sa cour

Conférence pour les connaître, les cultiver et les utiliser, présentée par Marilyne Cloutier, herboriste-thérapeute.

Où: à la Salle Armand-Berberi, Centre des loisirs, 109, 125e rue, Beauceville

Quand: Mardi 10 mars à 19 h