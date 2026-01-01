Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 7 mars
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Funérailles de Gordon Talbot
Ancien hockeyeur des Jaros de Beauce
Où: Funérarium Nouvelle Vie — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: dès 12 h 30
Rendez-vous d'hiver - Drag Challenge
Compétitions de motoneige.
Où: Club de motoneige— Beauceville
Quand: dès 13 h
Dimanche 8 mars
Rendez-vous d'hiver - Tire-toi une bûche
Activités familiales diverses (cabane à sucre, tour de calèche, jeux, etc.)
Où: École de Léry — Beauceville
Quand: de 13 h à 15 h 30
Match de hockey du Cool-FM
Face aux Éperviers de Sorel-Tracy.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 16 h
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Georges
Objectif de 225 donneurs.
Où: Salle paroissiale (secteur Ouest) — Saint-Georges
Quand: Lundi 9 mars de 10 h à 20 h
Consultation publique Hydro Québec
Projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent.
Où: 905, route Saint‑Martin — Sainte‑Marie-de-Beauce
Quand: Mardi 10 mars, de 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30
Plantes médicinales dans sa cour
Conférence pour les connaître, les cultiver et les utiliser, présentée par Marilyne Cloutier, herboriste-thérapeute.
Où: à la Salle Armand-Berberi, Centre des loisirs, 109, 125e rue, Beauceville
Quand: Mardi 10 mars à 19 h
Cercle de Fermières #33
Réunion régulière
Où: au 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: Mercredi 11 mars à 13 h 30