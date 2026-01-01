L'Amour est dans le pré: Ariane sous pression avant son choix final

L’heure était aux au revoir dans le neuvième épisode de L’Amour est dans le pré, diffusé ce jeudi soir, alors qu’Ariane se sentait sous pression pour la suite.

En effet, c’est pour suivre la recommandation de ses proches que l’agricultrice de Honfleur a décidé de donner une dernière chance à Alexandre en acceptant de lui rendre visite chez lui dans quelques semaines. Ce dernier s’est dit surpris, mais heureux de pouvoir l’accueillir et la présenter à ses proches. Ariane a toutefois reconnu que cette visite pourrait ne pas changer sa perception actuelle. « Oui il va être dans ses affaires, mais qu’est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. Je ne veux pas lui faire de faux espoirs non plus. Je ne pense pas que mon Top 1 (Samuel) va changer en une seule journée chez Alexandre », a-t-elle confié. « Si je m’écoutais seulement moi, j’aurais été voir Sam et c’est tout, mais mes amis et mes proches me conseillaient fortement de donner une chance à Alex. »

Prendre cette décision a été difficile pour Ariane qui a eu un coup de cœur pour Samuel dès le début de l’aventure. Pendant la semaine à la ferme, elle a tenté de donner plusieurs chances à Alexandre en lui demandant d’être plus investi et plus démonstratif. Pourtant, c’est seulement le dernier soir, avec les proches de l’agricultrice, qu’il s’est ouvert. « J’ai beaucoup de pression et ça me fait de la peine, parce que c’est mes proches qui l’ont vue hier et qui l’aimaient full. J’aime ça avoir leur accord et je ne veux pas les décevoir non plus », a expliqué Ariane qui ne comprend pas pourquoi elle n’a pas pu voir cette facette du prétendant.

De son côté, Samuel lui a rappelé de vivre l’expérience à fond. « Dans ma tête c’est clair, je pense que dans la sienne aussi, mais faut quand même qu’elle soit sûre à 100% », a souligné le prétendant à la caméra. « Je me verrais dans un futur avec elle. Elle serait vraiment mon genre de femme pour trouver l’Amour avec un grand A. »

Quoi qu’il en soit, elle a bien conscience qu’elle ressent quelque chose de fort pour Samuel. « Je trouve que Sam serait parfait pour moi. J’ai juste hâte de le revoir et de le coller. (...) L’amour ça commence avec des papillons, tu penses pas à autre chose que d’être avec cette personne-là, t’as tout le temps envie d’être avec elle, de la présenter à tout le monde. Tout ce que je viens de décrire, ça me fait penser à Sam. »

D’ici la fin de l’aventure, l’agricultrice devra faire un choix et espère bien s’écouter vraiment à cette étape-là. À suivre jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.