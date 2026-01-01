Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Centre culturel Marie‑Fitzbach

Appel aux photographes pour le concours Clin d'oeil sur la Beauce 2026

durée 17h00
16 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ville de Saint‑Georges et la MRC de Beauce‑Sartigan lance un appel aux photographes pour l'édition 2026 du concours régional Clin d’œil sur la Beauce qui se tient cette année sous le thème Il était une fois.

Ce projet vise à mettre en valeur les beautés du territoire et à faire rayonner le talent des photographes amateurs. Les photographies gagnantes seront présentées du 27 août au 8 novembre 2026 au centre culturel Marie‑Fitzbach de Saint-Georges.

Le thème Il était une fois s’inscrit en continuité avec les expositions prévues pour l’automne 2026, ayant pour fil conducteur tant de choses à raconter. Les photographes sont invités à capter des moments qui sont à la fois image et récit: un souvenir précieux, une scène de vie, une émotion captée au vol ou une histoire toute droit sortie d’une imagination débridée!

Participation et admissibilité

Le concours est ouvert à tous les citoyens de 10 ans et plus et résidents de la MRC de Beauce‑Sartigan. Les non-résidents seront admissibles seulement au prix Clin d’œil.

Un jury sélectionnera un maximum de 30 photos finalistes selon cinq critères : originalité, pertinence du thème, composition, technique et impact visuel. Chaque finaliste recevra un agrandissement de sa photo.

Parmi les finalistes, trois prix seront remis :
- Prix du Jury – 400 $
- Prix Clin d’œil – 400 $
- Prix Wow – 400 $

La photo finaliste ayant reçu le plus grand nombre de votes des visiteurs remportera le Prix Coup de cœur du public, assorti d’une bourse de 200 $.

Pour participer et consulter les critères détaillés, rendez-vous sur le site internet du centre culturel Marie‑Fitzbach.

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 5 août 2026 à 23 h 59.

Tous les participants au concours seront invités au vernissage de l’exposition le jeudi 27 août 2026 et à la soirée de remise de prix en octobre 2026. De plus, une exposition itinérante se déroulera dans certaines municipalités du territoire en 2026 et 2027. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Lancement des expositions printanières à Saint-Georges

Publié hier à 10h00

Lancement des expositions printanières à Saint-Georges

Le centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, lancera ses expositions printanières le jeudi 19 février à 18 h sous le thème Suivre sa voie. Au total, six d'entre elles sont programmées pour les prochains mois. (re) Connexions humaines | Ugo Monticone et Simon Dupuis   Cette exposition immersive 3D met en ...

LIRE LA SUITE
Conférence de Jean-Rock Morin sur l’histoire de l’acériculture

Publié le 14 février 2026

Conférence de Jean-Rock Morin sur l’histoire de l’acériculture

L'auteur Jean-Rock Morin livrera une conférence sur l’histoire de l’acériculture, le dimanche 1er mars, au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre. L'activité est une présentation de la Société historique Saint-Benoît-Labre (SHSBL). M. Morin revient cette année avec une nouvelle présentation vidéo et quelques nouveaux artefacts du ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié le 14 février 2026

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 14 février Exposition Focus Nature Des photos de Rose-Soleil Audet. Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville Quand: jusqu'au 28 février Exposition Mille et une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge