Plusieurs performeurs présents

L’Aérofête de Beauce animera à nouveau le ciel de Saint-Georges le 24 juin

durée 17h00
17 février 2026
ici

Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après les Snowbirds, l’Aérofête de Beauce – Ultima Fenestration confirme la venue de trois autres formations de performeurs d’exception qui feront rugir le ciel de Saint-Georges le 24 juin prochain.

Les Skyhawks

Les parachutistes des Skyhawks, l’équipe d’élite de démonstration de parachutisme des Forces armées canadiennes, seront de retour en Beauce.  

Composée de 15 membres, cette unité exécutera des manœuvres spectaculaires. Dans une véritable danse aérienne synchronisée, ils feront évoluer leurs parachutes à très courtes distances les uns des autres. Ces prouesses, qui nécessitent une précision exceptionnelle, requièrent également une condition physique exceptionnelle.

Northern Stars Aeroteam

Fort de leur héritage en tant que pilotes chevronnés de l’Aviation royale canadienne, Greg Hume-Powell, Todd Farrell et Mario Hamel, de la formation Northern Stars Aeroteam, se produiront à Saint-Georges.

Aux commandes du légendaire « Pitts Special », ces as de l’aviation offriront des formations serrées et d’une précision chirurgicale. Le spectacle s’amorcera par un croisement frontal à couper le souffle suivi de manœuvres de voltiges rapides et à basse altitude avant d’offrir des boucles, des tonneaux et bien d’autres figures époustouflantes. 

Time Flies Airshows

À bord respectivement du Nanchang CJ6 et du planeur H101 Salto, Dan Fortin et Mario Hamel offriront des manœuvres des plus acrobatiques. Aux commandes de son appareil, Dan Fortin transformera son Nanchang d’avion-remorqueur en véritable bolide acrobatique. Attachés l’un à l’autre, les deux appareils prendront leur envol pour effectuer des manœuvres audacieuses dans le cadre de leur ascension avant de se détacher et de poursuivre avec des acrobaties renversantes. Il s’agira de la deuxième participation des pilotes à un spectacle de l’Aérofête de Beauce.

D’autres performeurs seront confirmés dans les prochaines semaines. De nouvelles communications vous informeront également du déroulement de l’événement, la mise en vente de billets en ligne et les nombreuses activités pour les petits et grands. 

L’Aérofête de Beauce - Ultima fenestration se tiendra le mercredi 24 juin prochain à l’aéroport de Saint-Georges. 
 

