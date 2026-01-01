L'artiste DeBlank publie son nouveau titre: Cold

Le Beaucevillois Frederick Leblanc, l’artiste derrière le projet DeBlank, est de retour avec Cold, un nouvel extrait qui approfondit l’empreinte esquissée lors de sa première parution. Le single est disponible sur toutes les plateformes.

Là où Red Eyes captait le ressac et la confusion d’un chagrin amoureux encore en mouvement, Cold s’attarde plutôt à l’immobilité inconfortable qui précède la chute inévitable. Écrit au rythme d’une nuit détrempée, ce morceau entremêle synthés vaporeux et glissants, lignes de basse groovy et voix feutrée, portées par une ossature soulful aux accents funk.

Le Beauceron désormais basé à Québec, DeBlank sculpte des morceaux comme on filme un rêve: par fragments d’errance. Sa pop indie aux accents rock et hip-hop est toujours chill, jamais tiède. Il écrit, joue, chante, mixe et dessine des ambiances avec une main gauche un peu poquée. Sa musique n’est pas parfaite, mais elle est vivante, vacillant entre souvenirs d’enfance flous et pulsations modernes.

Après Red Eyes et maintenant Cold, tous deux entièrement autoproduits dans son home studio, DeBlank poursuit la construction d’un triptyque de singles prometteurs, qui mènera à la parution d’un EP en 2027.