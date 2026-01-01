Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Natif de Beauceville

L'artiste DeBlank publie son nouveau titre: Cold

durée 16h15
17 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Beaucevillois Frederick Leblanc, l’artiste derrière le projet DeBlank, est de retour avec Cold, un nouvel extrait qui approfondit l’empreinte esquissée lors de sa première parution. Le single est disponible sur toutes les plateformes.

Là où Red Eyes captait le ressac et la confusion d’un chagrin amoureux encore en mouvement, Cold s’attarde plutôt à l’immobilité inconfortable qui précède la chute inévitable. Écrit au rythme d’une nuit détrempée, ce morceau entremêle synthés vaporeux et glissants, lignes de basse groovy et voix feutrée, portées par une ossature soulful aux accents funk. 

Le Beauceron désormais basé à Québec, DeBlank sculpte des morceaux comme on filme un rêve: par fragments d’errance. Sa pop indie aux accents rock et hip-hop est toujours chill, jamais tiède. Il écrit, joue, chante, mixe et dessine des ambiances avec une main gauche un peu poquée. Sa musique n’est pas parfaite, mais elle est vivante, vacillant entre souvenirs d’enfance flous et pulsations modernes.

Après Red Eyes et maintenant Cold, tous deux entièrement autoproduits dans son home studio, DeBlank poursuit la construction d’un triptyque de singles prometteurs, qui mènera à la parution d’un EP en 2027.

À lire également

Le Beaucevillois DeBlank sort son premier titre: Red eyes

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Appel aux photographes pour le concours Clin d'oeil sur la Beauce 2026

Publié hier à 17h00

Appel aux photographes pour le concours Clin d'oeil sur la Beauce 2026

La Ville de Saint‑Georges et la MRC de Beauce‑Sartigan lance un appel aux photographes pour l'édition 2026 du concours régional Clin d’œil sur la Beauce qui se tient cette année sous le thème Il était une fois. Ce projet vise à mettre en valeur les beautés du territoire et à faire rayonner le talent des photographes amateurs. Les photographies ...

LIRE LA SUITE
Lancement des expositions printanières à Saint-Georges

Publié le 15 février 2026

Lancement des expositions printanières à Saint-Georges

Le centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, lancera ses expositions printanières le jeudi 19 février à 18 h sous le thème Suivre sa voie. Au total, six d'entre elles sont programmées pour les prochains mois. (re) Connexions humaines | Ugo Monticone et Simon Dupuis   Cette exposition immersive 3D met en ...

LIRE LA SUITE
Conférence de Jean-Rock Morin sur l’histoire de l’acériculture

Publié le 14 février 2026

Conférence de Jean-Rock Morin sur l’histoire de l’acériculture

L'auteur Jean-Rock Morin livrera une conférence sur l’histoire de l’acériculture, le dimanche 1er mars, au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre. L'activité est une présentation de la Société historique Saint-Benoît-Labre (SHSBL). M. Morin revient cette année avec une nouvelle présentation vidéo et quelques nouveaux artefacts du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge