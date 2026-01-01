Michel Claude Roy lancera une nouvelle chanson

L'auteur-compositeur-interprète, Michel Claude Roy, lancera un tout nouveau single lors d'un spectacle qu'il livrera le 7 février prochain.

Tu fais pousser des fleurs raconte l’histoire d’amour d'un jeune musicien en tournée et d'une jeune femme du Nord du Québec. Leur romance fut brève mais authentique. Ils ne s'oublieront jamais. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent grâce aux réseaux sociaux, quelques dizaines d'années plus tard.



Pour cette nouvelle chanson, le musicien revient à un folk dépouillé: guitare/voix/ harmonica. L'ingénieur de son Jean-Thomas Roy, qui a mixé et mastérisé ce single, a ajouté une ligne de contrebasse comme fondation.

Ce lancement public se fera entre la sortie radio (vers le 28 janvier) et la sortie sur les plateformes numériques, le vendredi 13 février,

Sur scène le 7 février, on retrouvera Michel Claude (guitare et chant), avec Michel Cloutier (claviers et guitare), et Patricia Marcoux (violon et harmonica). L'artiste profitera de sa prestation musicale pour introduire Maxime Tremblay, un jeune auteur-compositeur-interprète de la région. C'est lui qui ouvrira le spectacle, seul à la guitare, avec sa chanson Parmi ceux que j'aime.

Enfin, comme la prestation aura lieu à quelques jours de la Saint-Valentin, chaque dame qui assistera au spectacle se verra remettre une fleur, gracieuseté de Fleuriste Poésie Florale.

Signalons qu'une partie du coût du billet de 20 $ retournera en soutien au Café du Mille-Lieux de Saint-Georges, qui accueillera la prestation le samedi 7 février à compter de 20 h. Pour acheter les billets, il suffit de cliquer ici.