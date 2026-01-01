Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 28 février
Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Olympiades d'hiver
Défis ludiques et accessibles pour le plaisir des petits et des grands.
Où: Centre de ski de Saint-Georges
Quand: de midi à 16 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Lobinière sera à Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper
Quand: dès 16 h 30
Match de hockey du Cool-FM
Face à l'Assurancia de Thetford.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30
Dimanche 1er mars
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Rassemblement de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques
Pour les communautés de La Guadeloupe, Saint-Éphrem, Saint-Benoît, Saint-Honoré, Saint-Évariste, et Saint-Hilaire-de-Dorset.
Où: Église de La Guadeloupe
Quand: dès 9 h 30
Match de hockey des Condors
Face à l'Éverest de la Côte-du-Sud
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 14 h
Cette semaine
Semaine de relâche à Saint-Prosper
Activités organisées par le Service des loisirs de la Municipalité.
Où: Calendrier accessible en cliquant ici.
Quand: Du 2 au 8 mars
Rendez-vous d'hiver - Atelier du Cercle de Fermières
Pour les 5 à 12 ans. Réservation obligatoire.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: Mardi 3 mars dès 9 h 30
Rendez-vous d'hiver - Voyage MDJ Beauce-Centre
Pour les 12-17 ans.
Inscription via la page Facebook de la MDJ Beauce-Centre
Quand: Mercredi 4 mars. Remis au 5 mars si la météo est défavorable
Rendez-vous d'hiver - Ciné hot-dog
Film d'animation et dîner hot-dog pour les enfants.
Où: Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville
Quand: Mercredi 4 mars de midi à 13 h
Rendez-vous d'hiver - Soirée de la femme
Affiche complet.
Où: Club de golf de Beauceville
Quand: Mercredi 4 mars à 18 h
Collecte de sang à Beauceville
Objectif de 80 donneurs.
Où: Salle du Curé-Denis-Morin — Beauceville
Quand: Jeudi 5 mars de 14 h à 20 h