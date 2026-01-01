Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 28 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Olympiades d'hiver

Défis ludiques et accessibles pour le plaisir des petits et des grands.

Où: Centre de ski de Saint-Georges

Quand: de midi à 16 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Lobinière sera à Saint-Prosper.

Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper

Quand: dès 16 h 30

Match de hockey du Cool-FM

Face à l'Assurancia de Thetford.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Dimanche 1er mars

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Rassemblement de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

Pour les communautés de La Guadeloupe, Saint-Éphrem, Saint-Benoît, Saint-Honoré, Saint-Évariste, et Saint-Hilaire-de-Dorset.

Où: Église de La Guadeloupe

Quand: dès 9 h 30

Match de hockey des Condors

Face à l'Éverest de la Côte-du-Sud

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 14 h

Cette semaine

Semaine de relâche à Saint-Prosper

Activités organisées par le Service des loisirs de la Municipalité.

Où: Calendrier accessible en cliquant ici.

Quand: Du 2 au 8 mars

Rendez-vous d'hiver - Atelier du Cercle de Fermières

Pour les 5 à 12 ans. Réservation obligatoire.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: Mardi 3 mars dès 9 h 30

Rendez-vous d'hiver - Voyage MDJ Beauce-Centre

Pour les 12-17 ans.

Inscription via la page Facebook de la MDJ Beauce-Centre

Quand: Mercredi 4 mars. Remis au 5 mars si la météo est défavorable

Rendez-vous d'hiver - Ciné hot-dog

Film d'animation et dîner hot-dog pour les enfants.

Où: Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville

Quand: Mercredi 4 mars de midi à 13 h

Rendez-vous d'hiver - Soirée de la femme

Affiche complet.

Où: Club de golf de Beauceville

Quand: Mercredi 4 mars à 18 h