Le Marius B. Musée reçoit l’exposition Exsiccatae de Bill Vincent

Le Marius B. Musée présentera l’exposition Exsiccatae et autres récits de l’artiste Bill Vincent à compter de demain, dimanche 25 janvier.

Cette exposition rassemble une vingtaine d’œuvres de la série Exsiccatae, amorcée durant les années de pandémie, ainsi qu’une dizaine de grands tableaux issus de la série sur les arbres, inspirée des érables des forêts familiales et des oliviers photographiés en Grèce. L’ensemble explore le passage du temps, la fragilité du vivant et les cycles de disparition et de renaissance.

À travers des dessins et peintures hyperréalistes de spécimens botaniques, Exsiccatae aborde la mortalité, la mémoire et la transformation. Des fleurs séchées sous pression, photographiées sur boîtes lumineuses, sont transposées en tons bleus inversés évoquant l’imagerie radiographique. Présentées dans des cadres d’acier robustes, ces œuvres délicates prennent la forme de taxonomies à la fois scientifiques et poétiques. Les formes naturelles, préservées et suspendues dans le métal, deviennent métaphores de ce qui persiste après la disparition : une mémoire, une aura, une trace.

À propos de l’artiste

Originaire de l’Ontario, Bill (William James) Vincent choisit en 1975 de résider au Québec afin de poursuivre une carrière en arts visuels. Travaillant principalement en gravure sur bois (xylographie) et en peinture, il réalise plus de vingt-deux projets d’art public au Québec et reçoit de nombreuses bourses des gouvernements fédéral et provincial. Membre de l’atelier ARG et d’Engramme depuis 1977, il est récipiendaire du Prix Videre, Reconnaissance en arts visuels en 2012, puis du Prix Videre de Création et arts visuels en 2024 pour son exposition Exsiccatae, présentée à la Maison Louise-Carrier à Lévis.

Cette exposition se prolongera jusqu’au 24 mai 2026. Le vernissage aura lieu demain à 13 h 30.

Pour plus d’informations, consultez notre site web mariusb.ca et nos pages Facebook et Instagram.

Marius B. Musée est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h. Au plaisir de vous accueillir prochainement!

