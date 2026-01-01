Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 13 au 15 mars ?

durée 06h00
13 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 13 mars

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Foire de l'emploi Beauce-Etchemins
Sous la présidence d'honneur de Peggy Duquette.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de 9 h 30 à 18 h

Samedi 14 mars

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Cardiothon du Pavillon du coeur Beauce-Etchemins
Sous la présidence d’honneur de Marie‑Michèle Giroux.
Où: Complexe multisport de la Polyvalente de Saint‑Georges
Quand: de 8 h à 18 h.

Souper réseautage du RAFIQ Chaudière-Appalaches
Présentation de Chantal El Helou, personne relais régionale de l'organisme. 
Où: Café du Mille-Lieux — Saint-Georges
Quand: de 17 h à 19 h

Dimanche 15 mars

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Déjeuner de la Saint-Patrick
Organisé par la Corporation de la conservation du patrimoine.
Où: Salle municipale — Saint-Simon-les-Mines
Quand: de 8 h à 11 h 30

Rassemblement de la Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan
Pour les communautés de Sainte-Aurélie, Saint-Prosper, Saint-Côme,
Saint-Philibert, et Saint-Zacharie.
Où: Église de Saint-Zacharie
Quand: dès 9 h 30

Bingo du Festival de la rentrée
500 $ en prix à gagner,  en plus de billets pour le Festival.
Où: Salle municipale — Saint-Lambert-de-Lauzon
Quand: dès 13 h 30

Match de la LHCS - Demi-finale
Lobinière rencontre Sainte-Marie
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 18 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Côme-Linière
Objectif de 60 donneurs.
Où: Salle Optimiste de l'aréna— Saint-Côme-Linière
Quand: Lundi 16 mars de 13 h 30 à 19 h 30

Conférence sur la situation des francophones en Amérique du Nord
Livrée par la professeure et chercheuse Claire-Marie Brisson. 
Où: Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches— Saint-Georges
Quand: Lundi 16 mars dès 19 h 30

Collecte de sang à Saint-Elzéar-de-Beauce
Objectif de 100 donneurs.
Où: Salle Optimiste de l'aréna— Saint-Elzéar-de-Beauce
Quand: Mercredi 18 mars de 13 h à 20 h

Pièce de théâtre Le Souper
Présentée par la troupe de théâtre Les Colocs.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: Jeudi 19 mars dès 19 h 30

