Quoi faire en Beauce du 13 au 15 mars ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 13 mars

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Foire de l'emploi Beauce-Etchemins

Sous la présidence d'honneur de Peggy Duquette.

Où: Carrefour Saint-Georges

Quand: de 9 h 30 à 18 h

Samedi 14 mars

Cardiothon du Pavillon du coeur Beauce-Etchemins

Sous la présidence d’honneur de Marie‑Michèle Giroux.

Où: Complexe multisport de la Polyvalente de Saint‑Georges

Quand: de 8 h à 18 h.

Souper réseautage du RAFIQ Chaudière-Appalaches

Présentation de Chantal El Helou, personne relais régionale de l'organisme.

Où: Café du Mille-Lieux — Saint-Georges

Quand: de 17 h à 19 h

Dimanche 15 mars

Déjeuner de la Saint-Patrick

Organisé par la Corporation de la conservation du patrimoine.

Où: Salle municipale — Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 8 h à 11 h 30

Rassemblement de la Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan

Pour les communautés de Sainte-Aurélie, Saint-Prosper, Saint-Côme,

Saint-Philibert, et Saint-Zacharie.

Où: Église de Saint-Zacharie

Quand: dès 9 h 30

Bingo du Festival de la rentrée

500 $ en prix à gagner, en plus de billets pour le Festival.

Où: Salle municipale — Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: dès 13 h 30

Match de la LHCS - Demi-finale

Lobinière rencontre Sainte-Marie

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 18 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Côme-Linière

Objectif de 60 donneurs.

Où: Salle Optimiste de l'aréna— Saint-Côme-Linière

Quand: Lundi 16 mars de 13 h 30 à 19 h 30

Conférence sur la situation des francophones en Amérique du Nord

Livrée par la professeure et chercheuse Claire-Marie Brisson.

Où: Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches— Saint-Georges

Quand: Lundi 16 mars dès 19 h 30

Collecte de sang à Saint-Elzéar-de-Beauce

Objectif de 100 donneurs.

Où: Salle Optimiste de l'aréna— Saint-Elzéar-de-Beauce

Quand: Mercredi 18 mars de 13 h à 20 h