KAÏN, Francis Degrandpré et Sara Dufour aux Festivités Western de Saint-Victor

Les Festivités Western de Saint‑Victor ont dévoilé, ce jeudi 12 mars, la programmation de leur 47ᵉ édition, qui se tiendra du 20 au 26 juillet à Saint‑Victor. L’événement proposera une semaine d’activités comprenant des rodéos professionnels, des spectacles musicaux et diverses animations destinées aux festivaliers.

Durant cette soirée de lancement, quatre artistes qui seront présents lors du festival sont venus performer sur la scène du Saloon Desjardins, à savoir Francis Degrandpré, Vince Lemire, Lex Rose et Savannah Jade.

« La 47e édition promet d’être exceptionnelle. Nous avons voulu offrir une programmation rassembleuse qui reflète l’énergie unique du public des FWSV », a indiqué Mélissa Venne, coordonnatrice des FWSV.

Parmi les spectacles annoncés, le groupe KAÏN doit effectuer un dernier passage à Saint-Victor dans le cadre de sa tournée d’adieu. La programmation musicale comptera également une vingtaine de spectacles, avec la présence d’artistes comme Francis Degrandpré, Sara Dufour, Bodh’aktan, Allie Walker, Orloge Simard, Jérôme 50 et Fred Dionne. La Grand-Messe - Hommage aux Cowboys Fringants et le jeune Philippe Tremblay seront aussi de la fête.

« Pour nous autre à la municipalité, c'est comme une carte de visite les Festivités Western. Quand on pense à tout ce qui est Route 66, le manoir, le restaurant, à nos lacs et notre Festi-Démol, se sont toutes des choses qui sont synonymes de Saint-Victor. Les Festivités Western sont certainement dans le top 3. C'est indispensable pour nous de supporter », a lancé le maire, Jonathan V. Bolduc lors de la soirée de dévoilement de la programmation.

L’organisation annonce également une nouveauté avec la tenue d’une soirée consacrée entièrement aux artistes féminines de la scène country. Plusieurs chanteuses y seront réunies, dont Allie Walker, Savannah Jade, Brittany Kennell et Andie Therio.

La journée familiale, prévue le mercredi, proposera notamment la présence du groupe jeunesse K‑POP ainsi que du personnage Atchoum. Jeux gonflables, ateliers et animations sont aussi annoncés pour les jeunes et leurs familles.

Au programme également, quatre rodéos professionnels réuniront des compétiteurs provenant du Québec, du Canada et des États-Unis. Les festivaliers pourront aussi assister à la traditionnelle tire de chevaux et à une soirée de lutte organisée par la TUW.

Attirant plus de 65 000 visiteurs chaque année, les Festivités Western de Saint-Victor figurent parmi les événements estivaux majeurs en Beauce et dans la région de Chaudière-Appalaches.

Les organisateurs indiquent que la programmation complète et la vente de billets sont désormais accessibles en ligne directement sur le site sur festival ou en cliquant ici.