Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Pierre Lahoud, porte-parole des Prix du patrimoine 2026

26 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Les Prix du patrimoine 2026 pour les territoires de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches peuvent compter sur l’engagement et la voix d’une figure emblématique de la sauvegarde du patrimoine québécois. En effet, Pierre Lahoud, historien et photographe réputé, agit à titre de porte-parole de cette édition.

Depuis plus de 50 ans, Pierre Lahoud consacre son travail à documenter, comprendre et transmettre le patrimoine sous toutes ses formes. Par son regard unique et son engagement constant, il rappelle que le patrimoine constitue un véritable projet de société, ancré dans la mémoire collective et tourné vers l’avenir. Il rappelle également que le devoir de mémoire implique de sensibiliser les décideurs à la valeur de ce patrimoine afin d’en favoriser la protection et la mise en valeur.

« Quand on aime un paysage, une tradition ou un site patrimonial, on souhaite le connaître; quand on le connaît, on veut le protéger; et quand on veut le protéger, on souhaite le transmettre aux générations futures. Il existe un cycle dans la protection du patrimoine qui repose sur l’amour, la connaissance, la protection et la transmission. Les Prix du patrimoine participent ainsi activement à cet important devoir de mémoire. », partage Pierre Lahoud.

Dépôt des candidatures

L’appel de candidatures pour les Prix du patrimoine 2026 se déroule du 12 janvier au 1er mars.

Les projets doivent avoir été réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Pour soumettre une candidature, vous devez remplir le formulaire en ligne et fournir les pièces demandées (photos ou autres documents). Les dossiers incomplets et les candidatures reçues après la date limite d’inscription ne seront pas acceptés.

Pour plus de détails, consultez la page web des Prix du patrimoine.

 

 

 

