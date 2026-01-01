Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 30 janvier au 1er février?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 30 janvier
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Match de hockey du Cool-FM
L'équipe reçoit le Bataillon de Saint-Hyacinthe.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Samedi 31 janvier
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Dogs de Beauce-Centre visitent les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 17 h
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Le Lafontaine de Bellechasse visite L'Assurancia de Beauce-Sud.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Dimanche 1er février
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
La Cité Construction de Disraéli visite les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 15 h
Cette semaine
Assemblée régulière du Cercle de Fermières No 33
Toutes les femmes sont bienvenues.
Où: 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: Mercredi 4 février dès 13 h 30