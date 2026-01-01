Quoi faire en Beauce du 30 janvier au 1er février?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 30 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Match de hockey du Cool-FM

L'équipe reçoit le Bataillon de Saint-Hyacinthe.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Samedi 31 janvier

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Dogs de Beauce-Centre visitent les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 17 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Le Lafontaine de Bellechasse visite L'Assurancia de Beauce-Sud.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 1er février

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

La Cité Construction de Disraéli visite les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 15 h

