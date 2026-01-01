Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 6 au 8 février?

durée 08h00
6 février 2026
Par Léa Arnaud, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 6 février

Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Pêche sportive au lac aux Cygnes
Pêche blanche.
Où: au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre
Quand: toute la journée

Vente de livres
Par la Société du patrimoine des Beaucerons
Où: 135, rue Ste-Christine, 4e étage, à Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 15 h

Collecte de sang à Lac-Mégantic
Objectif de 150 donneurs.
Où: Gymnase de la Polyvalente Montignac — Lac-Mégantic
Quand: de 13 h 15 à 19 h 30

Soirée illuminée
Sur les sentiers de patins.
Où: à la Bleuetière Goulet, à Saint-Frédéric
Quand: jusqu'à 21 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Joseph sera à Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper
Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Lotbinière visitera Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: dès 20 h 55

Samedi 7 février

Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Pêche sportive au lac aux Cygnes
Pêche blanche.
Où: au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre
Quand: toute la journée

Vente de livres
Par la Société du patrimoine des Beaucerons
Où: 135, rue Ste-Christine, 4e étage, à Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 15 h

Découverte des sports hivernaux
Trotinette des neiges et Skis hok
Où: au Lac Abénaquis à Sainte-Aurélie
Quand: de 10 h à 16 h

Match Canada VS Suisse
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: à 15 h10

Concert de Michel Roy
Lancement du nouveau single.
Où: au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges
Quand: à 20 h

Dimanche 8 février

Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Pêche sportive au lac aux Cygnes
Pêche blanche.
Où: au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre
Quand: toute la journée

Vente de livres
Par la Société du patrimoine des Beaucerons
Où: 135, rue Ste-Christine, 4e étage, à Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 15 h

Heure du conte de la Saint-Valentin
Suivie d’une activité de création de cartes.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: de 10 h à 11 h 30

Après-midi familial
Jeux gonflables, laser tag géant, mini-putt, musique, etc.
Où: à l'école de Léry — Beauceville
Quand: de 13 h à 15 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Quand: Lundi 9 février, de 14 h 30 à 20 h

Match Canada VS Tchéquie
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: Lundi 9 février à 15 h 10

Heure du conte des des Rendez-vous d'hiver
Avec la mascotte Nouky, suivie de bricolage.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: Mardi 10 février, dès 9 h 30

Match Canada VS États-Unis
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: Mardi 10 février à 14 h 10

Collecte de sang à Saint-Martin
Objectif de 70 donneurs.
Où: Salle municipale — Saint-Martin
Quand: Mardi 10 février, de 14 h 30 à 20 h

AGA de la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville
Aussi: conférence horticole.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 10 février, dès 18 h 30

Match Canada VS Finlande
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: Jeudi 12 février à 8 h 40

Match des Condors hockey
Face aux Rangers de Montréal
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: Jeudi 12 février à 20 h

