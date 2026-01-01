Nous joindre
Présenté les 7 et 8 août  à Sainte-Justine

Le Festival de la saucisse dévoile sa programmation musicale

durée 11h00
5 février 2026
Par Salle des nouvelles

Le comité organisateur du Festival de la saucisse de Sainte-Justine vient de dévoiler la toute  première programmation musicale officielle de l’événement, qui aura lieu les 7 et 8 août prochain au Centre sportif Rotobec.

Les célébrations débuteront le vendredi soir avec Maxime Gervais, qui ouvrira la soirée avec ses  chansons punk, rock et post-punk à la fois simples, dansantes et résolument festives. La tête d’affiche de la soirée sera Gab Paquet, artiste bien connu, depuis les années 2010, pour son personnage de chanteur de charme kitsch et ses chansons humoristiques. Réputé pour ses performances scéniques explosives, Gab Paquet a notamment assuré la première partie du légendaire Michel Louvain, lors du Festival d’été de Québec. 

Le samedi promet d’être tout aussi intense avec Mononc’ Serge, artiste prolifique comptant  aujourd’hui 15 albums studio, qui assurera la première partie du groupe Extério. Ce band  rock/punk québécois est reconnu pour plusieurs succès marquants, dont Whippet, Bonhomme 7h (2003), Le savant fou et Campanile (2005). 

La programmation musicale sera complétée par les groupes Rotoband, Fred Boucher, ainsi qu’un  spectacle hommage aux Cowboys Fringants et à Bob Bissonnette, présenté par Bernard Gagné. 

Pour un aperçu sonore de la programmation, consultez la page Facebook du Festival de la saucisse. 

Signalons que les billets en prévente sont disponibles sur le site Internet du festival pour les deux soirées musicales (www.festivaldelasaucisse.com) et les membres de la Coop de Sainte-Justine profiteront d’un rabais supplémentaire. 

Enfin, la programmation complète, incluant les artisans saucissiers et les activités offertes sur le site, sera  dévoilée dans les prochaines semaines.

