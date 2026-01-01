Nous joindre
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
31 janvier 2026
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 31 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Dogs de Beauce-Centre visitent les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 17 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Le Lafontaine de Bellechasse visite L'Assurancia de Beauce-Sud.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Dimanche 1er février

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
La Cité Construction de Disraéli visite les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 15 h

Cette semaine

Assemblée régulière du Cercle de Fermières No 33
Toutes les femmes sont bienvenues.
Où: 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: Mercredi 4 février dès 13 h 30

