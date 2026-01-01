Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 7 février
Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Pêche sportive au lac aux Cygnes
Pêche blanche.
Où: au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre
Quand: toute la journée
Vente de livres
Par la Société du patrimoine des Beaucerons
Où: 135, rue Ste-Christine, 4e étage, à Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 15 h
Découverte des sports hivernaux
Trotinette des neiges et Skis hok
Où: au Lac Abénaquis à Sainte-Aurélie
Quand: de 10 h à 16 h
Match Canada VS Suisse
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: à 15 h10
Inauguration de la patinoire de Tring-Jonction
Animation musicale et performance artistique pour marquer l'événement
Où: Patinoire extérieure — Tring-Jonction
Quand: dès 18 h
Concert de Michel Roy
Lancement du nouveau single.
Où: au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges
Quand: à 20 h
Dimanche 8 février
Vente de livres
Par la Société du patrimoine des Beaucerons
Où: 135, rue Ste-Christine, 4e étage, à Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 15 h
Heure du conte de la Saint-Valentin
Suivie d’une activité de création de cartes.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: de 10 h à 11 h 30
Après-midi familial
Jeux gonflables, laser tag géant, mini-putt, musique, etc.
Où: à l'école de Léry — Beauceville
Quand: de 13 h à 15 h 30
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Quand: Lundi 9 février, de 14 h 30 à 20 h
Match Canada VS Tchéquie
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: Lundi 9 février à 15 h 10
Heure du conte des des Rendez-vous d'hiver
Avec la mascotte Nouky, suivie de bricolage.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: Mardi 10 février, dès 9 h 30
Match Canada VS États-Unis
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: Mardi 10 février à 14 h 10
Collecte de sang à Saint-Martin
Objectif de 70 donneurs.
Où: Salle municipale — Saint-Martin
Quand: Mardi 10 février, de 14 h 30 à 20 h
AGA de la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville
Aussi: conférence horticole.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 10 février, dès 18 h 30
Match Canada VS Finlande
Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.
Où: Sur Radio Canada ou RDS
Quand: Jeudi 12 février à 8 h 40
Match des Condors hockey
Face aux Rangers de Montréal
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: Jeudi 12 février à 20 h