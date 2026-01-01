Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 7 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Pêche sportive au lac aux Cygnes

Pêche blanche.

Où: au lac aux Cygnes à Saint-Benoît-Labre

Quand: toute la journée

Vente de livres

Par la Société du patrimoine des Beaucerons

Où: 135, rue Ste-Christine, 4e étage, à Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10 h à 15 h

Découverte des sports hivernaux

Trotinette des neiges et Skis hok

Où: au Lac Abénaquis à Sainte-Aurélie

Quand: de 10 h à 16 h

Match Canada VS Suisse

Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.

Où: Sur Radio Canada ou RDS

Quand: à 15 h10

Inauguration de la patinoire de Tring-Jonction

Animation musicale et performance artistique pour marquer l'événement

Où: Patinoire extérieure — Tring-Jonction

Quand: dès 18 h

Concert de Michel Roy

Lancement du nouveau single.

Où: au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges

Quand: à 20 h

Dimanche 8 février

Vente de livres

Par la Société du patrimoine des Beaucerons

Où: 135, rue Ste-Christine, 4e étage, à Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10 h à 15 h

Heure du conte de la Saint-Valentin

Suivie d’une activité de création de cartes.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: de 10 h à 11 h 30

Après-midi familial

Jeux gonflables, laser tag géant, mini-putt, musique, etc.

Où: à l'école de Léry — Beauceville

Quand: de 13 h à 15 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Objectif de 70 donneurs.

Où: Centre communautaire — Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Quand: Lundi 9 février, de 14 h 30 à 20 h

Match Canada VS Tchéquie

Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.

Où: Sur Radio Canada ou RDS

Quand: Lundi 9 février à 15 h 10

Heure du conte des des Rendez-vous d'hiver

Avec la mascotte Nouky, suivie de bricolage.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: Mardi 10 février, dès 9 h 30

Match Canada VS États-Unis

Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.

Où: Sur Radio Canada ou RDS

Quand: Mardi 10 février à 14 h 10

Collecte de sang à Saint-Martin

Objectif de 70 donneurs.

Où: Salle municipale — Saint-Martin

Quand: Mardi 10 février, de 14 h 30 à 20 h

AGA de la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville

Aussi: conférence horticole.

Où: Centre des loisirs — Beauceville

Quand: Mardi 10 février, dès 18 h 30

Match Canada VS Finlande

Jeux olympiques - Hockey féminin avec Marie-Philip Poulin.

Où: Sur Radio Canada ou RDS

Quand: Jeudi 12 février à 8 h 40