Quoi faire en Beauce du 13 au 15 février?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 13 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville

Équipes des classes B et BB.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: toute la journée

Sculptures sur neige

Sur le terrain derrière l'aréna.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: dès 13 h

Match de hockey du Cool-FM

Face au National de Québec

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Plessisville sera à Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel— Sainte-Marie

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Sainte-Marie sera à Saint-Joseph.

Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 21 h

Samedi 14 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville

Équipes des classes B et BB.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: toute la journée

Sculptures sur neige

Sur le terrain derrière l'aréna.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: de 8 h à 21 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Lobinière sera à Saint-Prosper.

Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper

Quand: dès 16 h 30

Match de hockey des Condors

Face aux Cobras de Terrebonne.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Lévis sera à Saint-Georges.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: dès ? h

Dimanche 15 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Sculptures sur neige

Sur le terrain derrière l'aréna.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: dès 8 h. Remise des prix à 11 h 30

2e rassemblement — Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan

Pour les communautés de Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benjamin, et de Saint-Simon-les-Mines.

Où: Église de Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 9 h 30

Tournoi provincial Atome de Beauceville

Équipes des classes B et BB.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: toute la journée

Rendez-vous d'hiver - Après-midi de danse

Organisé en collaboration avec le Club des aînés.

Où: Salle Curé-Denis-Morin— Beauceville

Quand: dès 13 h

Rendez-vous d'hiver - Baseball BCE

Un après-midi de portes ouvertes.

Où: 638A, boulevard Renault — Beauceville

Quand: de 13 h à 15 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Saint-Romuald sera à Saint-Joseph.

Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 15 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Joseph visitera Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel— Sainte-Marie

Quand: dès 15 h

Cette semaine

Collecte de sang à La Guadeloupe

Objectif de 70 donneurs.

Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: Lundi 16 février, de 14 h à 19 h 30

Collecte de sang à Sainte-Marie

Objectif de 175 donneurs.

Où: Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: Mardi 17 février, de 13 h 30 à 20 h

Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce

Objectif de 100 donneurs.

Où: Salle Desjardins du Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: Mercredi 18 février, de 14 h à 20 h

L'éveil à l'entrepreneuriat

Présenté par l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Où: L'entrecours du Cégep Beauce-Appalaches— Saint-Georges

Quand: Jeudi 19 février, dès 17 h