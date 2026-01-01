Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln: un départ réussi

Malgré un froid glacial, les sourires étaient au rendez-vous lors de la toute première activité des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln à Beauceville.

L’après-midi familial, présenté dimanche sur le site de l'école de Léry, a rassemblé de nombreuses familles venues profiter d’une foule d’activités gratuites et animées.

Petits et grands ont bravé la température pour s’amuser au mini-golf, savourer les breuvages chauds et bonbons offerts par la MDJ Beauce- Centre, participer à l’animation de danse country, relever les défis de la chasse aux pingouins, découvrir la remorque de l’URLS (fatbike et plus

encore), sauter dans les jeux gonflables et s’affronter au laser tag.

Parmi les activités à venir cette semaine, il y aura l'après-midi de danse, ce dimanche à 13 h, organisée par le Club des aînés, à la salle Curé-Denis-Morin.

Le même jour, ce sera une journée Portes ouvertes chez Baseball BCE, pour essayer les jeux de baseball, de poches et de soccer.

À noter qu’il reste quelques places pour le spectacle de Marthe Laverdière, qui aura lieu le 27 février à la Polyvalente Saint-François. Les billets sont en vente auprès du partenaire de l’événement, les Serres Saint-Georges, ainsi qu’au dépanneur Ultramar de Beauceville.

La programmation complète des Rendez-vous d’hiver est disponible sur le site

internet de la Ville de Beauceville, ainsi que la page Facebook des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln.