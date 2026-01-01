Art en Beauce lance un appel de dossiers

L'organisme Art en Beauce - La Collection lance un appel de dossiers pour une exposition collective, qui sera tenue dans le cadre des Jeux du Québec de l’été 2027 à Saint-Georges.

Tous les artistes beaucerons, de n’importe quelle discipline des arts visuels, sont invités à proposer une œuvre sous le thème Un tête à tête Art et Sport.

La thématique des œuvres peut explorer le mouvement, le rythme, la répétition, l’alternance chromatique, la notion du dépassement de soi, l’histoire olympique, la représentation des athlètes ou des Jeux à travers l’histoire de l’art, ou encore, traiter des liens culturels et sociaux. L’angle de création est donc très vaste et des plus personnels à chacun des artistes. Les œuvres seront figuratives ou abstraites.

L’appel débute ce samedi 14 février, et clôturera le 1er juillet prochain. Le comité de sélection fera part de l’acceptation ou du refus de l’œuvre proposée, autour de la mi-juillet 2026.

Pour plus d'informations au sujet de l’appel de dossiers, consultez le site internet de l'organisme (www.collection-artenbeauce.org).

Rappelons qu'Art en Beauce - La Collection regroupe plus de 300 œuvres en arts visuels réalisées par près de 150 artistes, nés ou résidant en Beauce, ou dont leurs œuvres s’inspirent de la région. Cette collection existe depuis 1993.