Le premier Festival de la saucisse sera bien animé!

Partie d'un projet étudiant, le Festival de la saucisse de Sainte-Justine vivra sa première édition les 7 et 8 août prochain au Centre sportif Rotobec.

« Mon frère Frédéric et moi on travaillait comme étudiant au resto-pub El Toro à Saint-Justine. (...) Mon frère étudiait en loisirs à Rivière-du-Loup et pour son projet de fin d’études il avait eu l’idée de faire le Festival de la saucisse de Sainte-Justine », a raconté Samuel Giguère, président du Festival. C’était en 2010.

Le temps est passé, l’idée s’est perdue, mais l’OBNL existait toujours. Quinze ans plus tard, Frédéric est revenu vivre à Sainte-Justine pour travailler à la municipalité. « J’ai ressorti l’idée et finalement on l’a fait! On est là et on peut dire que le Festival de la saucisse est le plus vieux des nouveaux festivals », s'enthousiasme Samuel.

À quoi s’attendre ?

Le vendredi sera seulement une soirée musicale avec la présence de Maxime Gervais, pour commencer, suivi par Gab Paquet, le célèbre chanteur de charme kitsch et ses chansons humoristiques.

La journée du samedi s’ouvrira sur une parade chien saucisse qui partira de l’église de Sainte-Justine au site du festival, au centre sportif Rotobec. Sur place, il y aura notamment une zone familiale, une zone musicale et une zone dédiée aux artisans. Ces derniers tenteront de remporter le prix de la Meilleure saucisse selon le vote de chacun des visiteurs. Parmi les différents exposants, la boucherie Beauce boeuf a confirmé sa présence.

Des concerts seront aussi présentés dans la seule zone payante du festival. On pourra entendre Mononc’ Serge, qui assurera la première partie du groupe Extério. La programmation musicale sera complétée par les groupes Rotoband, Fred Boucher, ainsi qu’un spectacle hommage aux Cowboys Fringants et à Bob Bissonnette, présenté par Bernard Gagné

L’organisation travaille présentement à l’élaboration de plusieurs animations sur le thème de la saucisse, dont un concours de mangeur de hot-dog par exemple.

« Ça se veut un festival ultra familial et régional ! », a appuyé Samuel Giguère. « On a fait un pop-up à l’été 2025 pour attirer le monde et les gens ont super embarqués! »

Notons qu’une heure à l’ouverture sera dédiée aux aînés pour qu’ils puissent profiter de l’événement dans un environnement plus calme.

Bon à savoir

Les billets sont désormais disponibles en prévente sur le site internet du Festival de la saucisse de Sainte-Justine, au coût de 35 $ pour la fin de semaine. On y trouve aussi des vêtements et casquettes à l'effigie de l’événement.

Un site de camping sera accessible à proximité avec un service de navette offert par l’organisation.

Enfin, à noter que le Festival est à la recherche de bénévoles. « On a besoin de beaucoup de monde pour assurer la sécurité, la vente de coupons ou autres », a conclu le président qui invite les intéressés à se manifester.