L'Amour est dans le pré: Ariane dit au revoir à un prétendant

Dans le cinquième épisode de L’Amour est dans le pré, Ariane a choisi de dire au revoir à l’un de ses prétendants, Jordan.

D’abord, on a retrouvé les trois prétendants ainsi que l’agricultrice à Honfleur, au moment du petit déjeuner. En mode camping, ils ont cuisiné ensemble un brunch. « Se faire un déjeuner en gang c’est spécial, mais c’est le fun », a mentionné Samuel qui ressent un intérêt monter entre lui et Ariane. « Elle m’agace pas mal, je le vois qu’il y a quelque chose. »

« Je m’attendais pas à avoir un gros coup de coeur de même, je le vois pas mal dans ma soupe », a ajouté Ariane en privé avec un sourire jusqu’aux oreilles.

Pendant ce moment en groupe, Jordan était un peu trop réservé pour l’agricultrice, un peu en retrait. Elle a également expliqué que lors d’un moment seul à seul le matin, il n’a pas vraiment posé de questions. « C’était mort », a-t-elle dit. C’est ce qui l’a finalement poussé à prendre une importante décision.

« Avec la dynamique de groupe, j’ai remarqué que tu es plus sérieux et plus réservé. Ça me convient juste moins », lui a-t-elle détaillé. « Il n’y avait juste pas la connexion, je pouvais pas forcer à en avoir une », a-t-elle précisé en privé.

Jordan était déçu. « Ça va me prendre un petit bout pour décanter un peu », a conclu le candidat en quittant l’aventure.

Cette décision a donné un coup de boost à Alexandre qui voudrait se mettre plus en avant et se montrer plus entreprenant pour la suite.

