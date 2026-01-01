La troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présente Détour infernal

La troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présentera la pièce Détour infernal, les 26 et 28 février prochains à 19 h 30, à la Salle Alphonse-Desjardins.

Quinze comédiens et comédiennes monteront sur scène pour donner vie à cette production écrite et mise en scène par Harold Gilbert. Il s'agit de : Laurence Bélanger, Mélina Bergeron, Florence Breton, Esteban Bolduc, Tommy Bolduc, Tristan Boulet Dubois, Julianne Fecteau, Maïka Gagné, Kaïla Goupil, Océane Groleau, Alyssa Lachance, Noémie Leclerc, Éloi Morin, Rebecka Pennemann et Justine Poulin.

Cette œuvre originale transportera le public au cœur des années 80, dans une histoire où un simple détour fera basculer le cours des événements. Prenant racine dans le cinéma catastrophe américain, la pièce fait appel aux différents codes de ce style en proposant des personnages typiques, sans être toutefois caricaturaux, de la jeunesse d’il y a quarante ans.

« L’histoire est construite en crescendo afin de garder le public en haleine jusqu’à la fin et de maintenir un rythme. Une large place est faite aux situations de confrontation générées par les différents événements contenus dans le récit », a précisé Harold Gilbert.

Synopsis

Au milieu des années 80, un groupe de jeunes se rend à un festival de musique extérieur pour assister à la prestation de l’un des leurs, où se produira une altercation avec un autre groupe. C’est alors que tous sont conviés à un party ayant lieu à une cinquantaine de kilomètres de l’endroit. Décidant de s’y rendre, l’arrêt en chemin à un dépanneur un peu mystérieux sera l’occasion pour les membres du groupe de jouer un tour pendable. Une fois sur les lieux du dit party, les choses ne se dérouleront pas comme prévu et un drame soudain poussera tout le monde à s’entraider afin de s’en sortir.

Les billets pour Détour infernal sont en vente en ligne au coût de 10 $. Ils seront également disponibles à l’entrée les soirs de représentation. Pour plus d’information, composez le 418 228-8896, poste 2114.