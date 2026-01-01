L'Amour est dans le pré: Samuel a une longueur d'avance dans le coeur d'Ariane

L’intérêt d’Ariane pour Samuel ne fait que grandir dans L’Amour est dans le pré, tandis qu’Alexandre devra se montrer plus investi pour la conquérir.

Dans le sixième épisode diffusé ce jeudi, l’agricultrice a amené Alexandre à la porcherie. Pendant ce moment en tête-à-tête, le prétendant s’est senti plus lui-même et s’est ouvert un peu plus. Cependant, son côté réservé et peu entreprenant freine Ariane.

Cette dernière est ensuite partie en pick-up avec Samuel. Tout au long de leur rencontre, les deux intéressés se sont lancés plusieurs compliments. « J’aime mieux être direct et dire ce que je pense, c’est important qu’elle ait confiance en elle », a souligné le prétendant face caméra.

Il est clair, selon Ariane et Samuel, que quelque chose se développe entre eux. « T’es pas mal dans ma tête », lui a lancé l’agricultrice. « T’as trouvé l’homme idéal », a répondu son prétendant avant qu’elle ne confirme cette remarque.

Alexandre et Samuel sont toujours dans le coup, mais force est de constater que l’un des deux a déjà conquis le coeur de l’agricultrice.

L'émission se poursuit jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.