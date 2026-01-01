Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 14 février
Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Tournoi provincial Atome de Beauceville
Équipes des classes B et BB.
Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville
Quand: toute la journée
Sculptures sur neige
Sur le terrain derrière l'aréna.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: de 8 h à 21 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Lobinière sera à Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper
Quand: dès 16 h 30
Match de hockey des Condors
Face aux Cobras de Terrebonne.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19 h
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Lévis sera à Saint-Georges.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: dès ? h
Dimanche 15 février
Sculptures sur neige
Sur le terrain derrière l'aréna.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: dès 8 h. Remise des prix à 11 h 30
2e rassemblement — Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan
Pour les communautés de Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benjamin, et de Saint-Simon-les-Mines.
Où: Église de Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 9 h 30
Tournoi provincial Atome de Beauceville
Équipes des classes B et BB.
Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville
Quand: toute la journée
Rendez-vous d'hiver - Après-midi de danse
Organisé en collaboration avec le Club des aînés.
Où: Salle Curé-Denis-Morin— Beauceville
Quand: dès 13 h
Rendez-vous d'hiver - Baseball BCE
Un après-midi de portes ouvertes.
Où: 638A, boulevard Renault — Beauceville
Quand: de 13 h à 15 h
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Saint-Romuald sera à Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 15 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Joseph visitera Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: dès 15 h
Cette semaine
Collecte de sang à La Guadeloupe
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe
Quand: Lundi 16 février, de 14 h à 19 h 30
Collecte de sang à Sainte-Marie
Objectif de 175 donneurs.
Où: Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: Mardi 17 février, de 13 h 30 à 20 h
Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce
Objectif de 100 donneurs.
Où: Salle Desjardins du Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mercredi 18 février, de 14 h à 20 h
L'éveil à l'entrepreneuriat
Présenté par l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges.
Où: L'entrecours du Cégep Beauce-Appalaches— Saint-Georges
Quand: Jeudi 19 février, dès 17 h
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: Jeudi 19 février, dès 18 h