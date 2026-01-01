Lancement des expositions printanières à Saint-Georges

Le centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, lancera ses expositions printanières le jeudi 19 février à 18 h sous le thème Suivre sa voie.

Au total, six d'entre elles sont programmées pour les prochains mois.

(re) Connexions humaines | Ugo Monticone et Simon Dupuis

Cette exposition immersive 3D met en lumière les rencontres les plus significatives autour du monde de l’auteur globe-trotteur Ugo Monticone. L’illustrateur Simon Dupuis donne vie à ces rencontres à travers 20 œuvres réalisées à la gouache.

Un monde sym-faunique | Ghislaine Falardeau

Voici une invitation à découvrir un univers où les animaux deviennent instruments et où l’humour danse avec l’émotion. Chaque œuvre est une note du cœur, peinte avec passion et instinct. Laissez-vous emporter par cette symphonie visuelle où la faune joue sa propre musique et où l’imaginaire devient essentiel.

Au pays de l’imaginaire | Elbé

L'artiste peintre Elbé vous invite dans un univers où les thèmes de l'intuition, du jeu et de la liberté sont célébrés. Bienvenue dans votre imaginaire, là où tout est possible.

Suivre sa voie | OSCART | Expositions (AAB)

L’exposition collective célèbre l'audace de nos trajectoires personnelles. À travers des œuvres picturales diversifiées, les artistes dévoilent un regard unique sur les choix, les détours et la persévérance qui façonnent nos identités.

Les talents cachés s’exposent

Une présentation de Ville de Saint-Georges. Des amateurs d’art profitent d’une vitrine publique pour dévoiler leurs talents artistiques. Votez pour votre œuvre « Coup de cœur » et encouragez un artiste en devenir à poursuivre son élan.

Expositions sur le statut de la femme

Présentées par le Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges. Découvrez les avancées marquantes, les mouvements sociaux et apprenez-en plus sur les actrices et acteurs de changement qui les ont portés. Si, par moment, quelques visionnaires solitaires ont porté la parole des femmes, celles-ci ont finalement compris la force du nombre et ont su se rassembler pour parler plus fort, pour qu’enfin leurs voix, porteuses d’espérance, soient entendues.