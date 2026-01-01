Nous joindre
Centre culturel Marie-Fitzbach

Lancement des expositions printanières à Saint-Georges

durée 10h00
15 février 2026
Par Salle des nouvelles

Le centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, lancera ses expositions printanières le jeudi 19 février à 18 h sous le thème Suivre sa voie.

Au total, six d'entre elles sont programmées pour les prochains mois.

(re) Connexions humaines | Ugo Monticone et Simon Dupuis  
Cette exposition immersive 3D met en lumière les rencontres les plus significatives autour du  monde de l’auteur globe-trotteur Ugo Monticone. L’illustrateur Simon Dupuis donne vie à ces  rencontres à travers 20 œuvres réalisées à la gouache.  

Un monde sym-faunique | Ghislaine Falardeau
Voici une invitation à découvrir un univers où les animaux deviennent instruments et où  l’humour danse avec l’émotion. Chaque œuvre est une note du cœur, peinte avec passion et  instinct. Laissez-vous emporter par cette symphonie visuelle où la faune joue sa propre  musique et où l’imaginaire devient essentiel.  

Au pays de l’imaginaire | Elbé
L'artiste peintre Elbé vous invite dans un univers où les thèmes de l'intuition, du jeu et de la  liberté sont célébrés. Bienvenue dans votre imaginaire, là où tout est possible.  

Suivre sa voie | OSCART | Expositions (AAB)
L’exposition collective célèbre l'audace de nos trajectoires personnelles. À travers des œuvres  picturales diversifiées, les artistes dévoilent un regard unique sur les choix, les détours et la  persévérance qui façonnent nos identités.  

Les talents cachés s’exposent
Une présentation de Ville de Saint-Georges. Des amateurs d’art profitent d’une vitrine publique pour dévoiler leurs talents artistiques. Votez  pour votre œuvre « Coup de cœur » et encouragez un artiste en devenir à poursuivre son élan. 

Expositions sur le statut de la femme
Présentées par le Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges. Découvrez les avancées marquantes, les mouvements sociaux et apprenez-en plus sur les  actrices et acteurs de changement qui les ont portés. Si, par moment, quelques visionnaires  solitaires ont porté la parole des femmes, celles-ci ont finalement compris la force du nombre  et ont su se rassembler pour parler plus fort, pour qu’enfin leurs voix, porteuses d’espérance,  soient entendues.  

MADAME BOLDUC en tournée | Production : Musée de la Gaspésie  
La Bolduc a marqué toute une génération grâce à son humour, sa turlute entraînante et ses  chansons aux paroles imagées qui traduisaient la vie quotidienne de son époque. Musicienne  autodidacte, elle est considérée comme la première auteure-compositrice-interprète du  Québec. Découvrez des objets authentiques, des documents d’archives et des témoignages inédits  qui retracent son parcours hors du commun : ses débuts modestes, la fondation de sa troupe  du Bon Vieux Temps et les tournées qui l’ont menée partout au Québec, en Ontario, au  Nouveau-Brunswick et même en Nouvelle-Angleterre.

