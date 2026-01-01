Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 1er mars à Saint-Benoît-Labre

Conférence de Jean-Rock Morin sur l’histoire de l’acériculture

durée 11h00
14 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'auteur Jean-Rock Morin livrera une conférence sur l’histoire de l’acériculture, le dimanche 1er mars, au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre.

L'activité est une présentation de la Société historique Saint-Benoît-Labre (SHSBL).

M. Morin revient cette année avec une nouvelle présentation vidéo et quelques nouveaux artefacts du temps des sucres.

Ce jour-là, la SHSBL lancera en même temps son exposition sur la vie dans les chantiers et l’exploitation forestière. On y présentera de nombreux artefacts, scies à chaine anciennes, godendard, sciottes, haches, Pulaski et autres. Grâce aux photos d’époque, les visiteurs pourront découvrir comment les hommes vivaient sur les chantiers et tout ce qu’ils pouvaient faire avec si peu de moyens. 

La conférence est gratuite, ouverte à tous et il n’est pas nécessaire de réserver. Le tout commence à compter de 14 h. Quant à l'exposition, elle sera en place jusqu'au 31 mai.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié à 6h00

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 14 février Exposition Focus Nature Des photos de Rose-Soleil Audet. Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville Quand: jusqu'au 28 février Exposition Mille et une ...

LIRE LA SUITE
La troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présente Détour infernal

Publié hier à 14h00

La troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présente Détour infernal

La troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présentera la pièce Détour infernal, les 26 et 28 février prochains à 19 h 30, à la Salle Alphonse-Desjardins. Quinze comédiens et comédiennes monteront sur scène pour donner vie à cette production écrite et mise en scène par Harold Gilbert. Il s'agit de : Laurence Bélanger, Mélina ...

LIRE LA SUITE
L'Amour est dans le pré: Samuel a une longueur d'avance dans le coeur d'Ariane

Publié hier à 12h00

L'Amour est dans le pré: Samuel a une longueur d'avance dans le coeur d'Ariane

L’intérêt d’Ariane pour Samuel ne fait que grandir dans L’Amour est dans le pré, tandis qu’Alexandre devra se montrer plus investi pour la conquérir.  Dans le sixième épisode diffusé ce jeudi, l’agricultrice a amené Alexandre à la porcherie. Pendant ce moment en tête-à-tête, le prétendant s’est senti plus lui-même et s’est ouvert un peu plus. ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge