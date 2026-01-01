Conférence de Jean-Rock Morin sur l’histoire de l’acériculture

L'auteur Jean-Rock Morin livrera une conférence sur l’histoire de l’acériculture, le dimanche 1er mars, au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre.

L'activité est une présentation de la Société historique Saint-Benoît-Labre (SHSBL).

M. Morin revient cette année avec une nouvelle présentation vidéo et quelques nouveaux artefacts du temps des sucres.

Ce jour-là, la SHSBL lancera en même temps son exposition sur la vie dans les chantiers et l’exploitation forestière. On y présentera de nombreux artefacts, scies à chaine anciennes, godendard, sciottes, haches, Pulaski et autres. Grâce aux photos d’époque, les visiteurs pourront découvrir comment les hommes vivaient sur les chantiers et tout ce qu’ils pouvaient faire avec si peu de moyens.

La conférence est gratuite, ouverte à tous et il n’est pas nécessaire de réserver. Le tout commence à compter de 14 h. Quant à l'exposition, elle sera en place jusqu'au 31 mai.