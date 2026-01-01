Quoi faire en Beauce du 20 au 22 février?

Par Salle des nouvelles

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 20 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville

Équipes des classes A et AA.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: horaire des matchs en cliquant directement ici.

Rendez-vous d'hiver - Soirée lumières

Randonnée en raquettes aux flambeaux

Où: Clun de motoneige de Beauceville

Quand: de 18 h 30 à 20 h 30

Match de hockey du Cool-FM

Face à l'Assurancia de Thetford.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Sainte-Marie sera à Saint-Joseph.

Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 21 h

Samedi 21 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville

Équipes des classes A et AA.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: horaire des matchs en cliquant directement ici.

Journée familiale du Centenaire de Notre-Dame-des-Pins

Jeux gonflables, tours de calèche, flag football, tournoi de hockey bottines.

Où: École Éco-Pin et parc du pont Perreault — Notre-Dame-des-Pins

Quand: dès 9 h

Championnat provincial de karaté Yoseikan Beauce

24e présentation de cet événement.

Où: Complexe multisports— Saint-Georges

Quand: dès 10 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Lobinière sera à Saint-Prosper.

Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper

Quand: dès 20 h 30

Dimanche 22 février

Exposition Focus Nature

Des photos de Rose-Soleil Audet.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville

Équipes des classes B et BB.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: horaire des matchs en cliquant directement ici.

Déjeuner des Chevaliers de Colomb

Pour amasser des fonds pour le comité du Centenaire,

Où: Salle communautaire — Notre-Dame-des-Pins

Quand: dès 8 h

Rendez-vous d'hiver - Déjeuner des Chevaliers de Colomb

Au profit du Corps des cadets 619.

Où: Salle des Chevaliers de Colomb — Beauceville

Quand: dès 8 h

Rendez-vous d'hiver - Messe

Animation musicale dès 8 h 30.

Où: Église Saint-François — Beauceville

Quand: dès 8 h 30

Rendez-vous d'hiver - Atelier de décoration de cupcakes

Inscriptions à biblio@ville.beauceville.qc.ca

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: dès 13 h

Rendez-vous d'hiver - Après-midi Cartes et Jeux

Organisé par le Cercle de Fermières.

Où: Salle Curé-Denis-Morin — Beauceville

Quand: dès 13 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Joseph visitera Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel— Sainte-Marie

Quand: dès 19 h

Cette semaine

Rendez-vous d'hiver - Formation numérique

Inscriptions à biblio@ville.beauceville.qc.ca

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: Mardi 24 février dès 9 h 30

Rendez-vous d'hiver - Yoga blacklight

Activité de yoga avec peinture.

Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville

Quand: Mardi 24 février à 18 h

Rendez-vous d'hiver - Danse country

Une nouveauté cette année.

Où: Salle de la Chapelle Fraser — Beauceville

Quand: Jeudi 26 février dès 18 h