Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 20 au 22 février?

durée 08h00
20 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 20 février

Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville
Équipes des classes A et AA.
Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville
Quand: horaire des matchs en cliquant directement ici.

Rendez-vous d'hiver - Soirée lumières
Randonnée en raquettes aux flambeaux
Où: Clun de motoneige de Beauceville
Quand: de 18 h 30 à 20 h 30

Match de hockey du Cool-FM
Face à l'Assurancia de Thetford.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Sainte-Marie sera à Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 21 h

Samedi 21 février

Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville
Équipes des classes A et AA.
Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville
Quand: horaire des matchs en cliquant directement ici.

Journée familiale du Centenaire de Notre-Dame-des-Pins
Jeux gonflables, tours de calèche, flag football, tournoi de hockey bottines.
Où: École Éco-Pin et parc du pont Perreault — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 9 h

Championnat provincial de karaté Yoseikan Beauce
24e présentation de cet événement.
Où: Complexe multisports— Saint-Georges
Quand: dès 10 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Lobinière sera à Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper
Quand: dès 20 h 30

Dimanche 22 février

Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Tournoi provincial Atome de Beauceville
Équipes des classes B et BB.
Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville
Quand: horaire des matchs en cliquant directement ici.

Déjeuner des Chevaliers de Colomb
Pour amasser des fonds pour le comité du Centenaire,
Où: Salle communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 8 h

Rendez-vous d'hiver - Déjeuner des Chevaliers de Colomb
Au profit du Corps des cadets 619.
Où: Salle des Chevaliers de Colomb — Beauceville
Quand: dès 8 h

Rendez-vous d'hiver - Messe
Animation musicale dès 8 h 30.
Où: Église Saint-François — Beauceville
Quand: dès 8 h 30

Rendez-vous d'hiver - Atelier de décoration de cupcakes
Inscriptions à biblio@ville.beauceville.qc.ca
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: dès 13 h

Rendez-vous d'hiver - Après-midi Cartes et Jeux
Organisé par le Cercle de Fermières.
Où: Salle Curé-Denis-Morin — Beauceville
Quand: dès 13 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Joseph visitera Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: dès 19 h

Cette semaine

Rendez-vous d'hiver - Formation numérique
Inscriptions à biblio@ville.beauceville.qc.ca
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: Mardi 24 février dès 9 h 30

Rendez-vous d'hiver - Yoga blacklight
Activité de yoga avec peinture.
Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 24 février à 18 h

Rendez-vous d'hiver - Danse country
Une nouveauté cette année.
Où: Salle de la Chapelle Fraser — Beauceville
Quand: Jeudi 26 février dès 18 h

Consultation publique Hydro Québec
Projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent.
Où: 34 rue Saint‑Pierre — Saint‑Pierre‑de‑Broughton
Quand: Jeudi 26 février dès 18 h 30

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’Aérofête de Beauce animera à nouveau le ciel de Saint-Georges le 24 juin

Publié le 17 février 2026

L’Aérofête de Beauce animera à nouveau le ciel de Saint-Georges le 24 juin

Après les Snowbirds, l’Aérofête de Beauce – Ultima Fenestration confirme la venue de trois autres formations de performeurs d’exception qui feront rugir le ciel de Saint-Georges le 24 juin prochain. Les Skyhawks Les parachutistes des Skyhawks, l’équipe d’élite de démonstration de parachutisme des Forces armées canadiennes, seront de retour en ...

LIRE LA SUITE
L'artiste DeBlank publie son nouveau titre: Cold

Publié le 17 février 2026

L'artiste DeBlank publie son nouveau titre: Cold

Le Beaucevillois Frederick Leblanc, l’artiste derrière le projet DeBlank, est de retour avec Cold, un nouvel extrait qui approfondit l’empreinte esquissée lors de sa première parution. Le single est disponible sur toutes les plateformes. Là où Red Eyes captait le ressac et la confusion d’un chagrin amoureux encore en mouvement, Cold s’attarde ...

LIRE LA SUITE
Appel aux photographes pour le concours Clin d'oeil sur la Beauce 2026

Publié le 16 février 2026

Appel aux photographes pour le concours Clin d'oeil sur la Beauce 2026

La Ville de Saint‑Georges et la MRC de Beauce‑Sartigan lance un appel aux photographes pour l'édition 2026 du concours régional Clin d’œil sur la Beauce qui se tient cette année sous le thème Il était une fois. Ce projet vise à mettre en valeur les beautés du territoire et à faire rayonner le talent des photographes amateurs. Les photographies ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge