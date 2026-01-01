Nous joindre
Du 4 au 6 mars

Découvrez le monde des athlètes paralympiques au Carrefour Saint-Georges

28 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Carrefour Saint-Georges va se transformer en véritables lieu de « paralympiades » pour  les enfants grâce à un événement spéciale qui se tiendra du 4 au 6 mars prochain.  

Cet événement gratuit pour tous se déroulera de 11h à 15h durant ces trois journées. 

À cette occasion, les enfants sont invités à relever différents défis sportifs inclusifs et adaptés, afin de découvrir le monde des athlètes paralympiques. 

Au programme:
• Jeux géants inclusifs,
• Sports adaptés aux défis que peuvent rencontrer les athlètes paralympiques,
• Rencontre avec un athlète paralympique et possibilité d’essayer certains  équipements,
• Surprises et médailles pour les enfants. 

L’événement organisé par le Groupe MACH en partenariat avec le Comité Paralympique Canadien se tient à l’aube des jeux  paralympiques et promet beaucoup de plaisir et de découverte.  

« Nous sommes ravis d’offrir aux enfants une expérience unique et amusante, tout en encourageant nos athlètes paralympiques canadiens, a souligné Alexandra Bélanger, directrice marketing division commerciale du Groupe MACH. « Grâce à ce partenariat avec le Comité Paralympique Canadien, nous souhaitons offrir un moment de jeu et de découverte tout en sensibilisant notre communauté à l’inclusion. »

