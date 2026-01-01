La finale régionale de Cégeps en spectacle se tiendra le 21 mars

Les finales régionales de la 47e édition de Cégeps en spectacle, organisé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), se tiendront au cours des prochaines semaines.

Le campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière sera l'hôte de l'un de ces cinq spectacles le samedi 21 mars, à 19 h 30, à la salle Edwin-Bélanger. Cette soirée présentera les numéros lauréats des finales locales de 8 collèges de la région de Québec.

Parmi eux, on retrouvera Les pirates de la Chaudière, composé de Charles Barbeau, Edward Bolduc, Tommy Bolduc, Alexis Labbé et William Mathieu. Fiers représentant du Cégep Beauce-Appalaches, ils tenteront de se faire une place pour la finale nationale prévue le 25 avril prochain au campus de Val-d'Or du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, en plus de recevoir chacun une bourse de 750 $.

De plus, une multitude de prix seront remis parmi l'ensemble des finalistes régionaux, selon leur discipline artistique.