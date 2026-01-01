Le déjeuner de la Saint-Patrick de retour à Saint-Simon-les-Mines

La Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines tiendra la 27ᵉ édition de son traditionnel déjeuner de la Saint-Patrick ce dimanche 15 mars, de 8 h à 11 h 30, à la salle municipale de Saint-Simon-les-Mines.



L’activité vise à rassembler la population autour de cette fête d’origine irlandaise tout en amassant des fonds pour la préservation du patrimoine local.

Les billets seront vendus sur place le matin même de l’événement au coût de 15 $ pour les personnes de 12 ans et plus et de 10 $ pour les enfants de 5 à 11 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de cinq ans. Le paiement devra être effectué en argent comptant.

Selon les organisateurs, le déjeuner se déroulera dans une ambiance festive avec de l’animation musicale assurée par le groupe La Belle Gang. Des prix de présence seront également remis aux participants, qui sont invités à porter du vert pour souligner la fête de la Saint-Patrick.

Les profits de l’événement seront versés à la Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines. L’organisme a pour mission d’assurer la gestion et l’entretien du site historique de l’église Église Saint-Paul de Cumberland, de son cimetière ainsi que du Jardin Harbottle.

Cette activité annuelle constitue l’une des initiatives de financement de l’organisme pour soutenir la conservation de ces lieux patrimoniaux situés dans le secteur de Cumberland.