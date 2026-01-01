Nous joindre
Pièce «Chez Ti-Beignes»

Du théâtre proposé par la FADOQ Saint-Georges!

durée 09h00
12 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Club FADOQ de Saint-Georges se lance dans la production théâtrale, en proposant une comédie qui sera présentée le mois prochain.

Chez Ti-Beignes sera à l'affiche les 24 et 25 avril, à la salle paroissiale du secteur Ouest de Saint-Georges.

Écrite par le président de l'organisme, Neil Mathieu, avec la collaboration des comédiens participants, la comédie propose une série de tableaux hilarants et de personnages hauts en couleurs, «où la caricature rencontre la créativité débordante», avise l'auteur.

Dans une mise en scène de Marie-France Drouin, la distribution comprendra Donald Philibert, Louis-Antoine Hillenbrand, Dominique Plante, Charlotte Lortie, Jacques Rancourt, René Loubier, Odile Rancourt, Doris Mc Collough, Gaétane Roy, Burno Morin et Germain Thibault.

La réalisation est rendue possible grâce au soutien financier de la MRC Beauce-Sartigan, en vertu de l'enveloppe de l'Entente de développement culturel.

Les billets, au coût de 20 $ (taxes et frais inclus) sont disponibles sur le site  jachetemonbillet.com

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le déjeuner de la Saint-Patrick de retour à Saint-Simon-les-Mines

Publié hier à 16h15

Le déjeuner de la Saint-Patrick de retour à Saint-Simon-les-Mines

La Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines tiendra la 27ᵉ édition de son traditionnel déjeuner de la Saint-Patrick ce dimanche 15 mars, de 8 h à 11 h 30, à la salle municipale de Saint-Simon-les-Mines. L’activité vise à rassembler la population autour de cette fête d’origine irlandaise tout en amassant des fonds ...

LIRE LA SUITE
La finale régionale de Cégeps en spectacle se tiendra le 21 mars

Publié hier à 11h00

La finale régionale de Cégeps en spectacle se tiendra le 21 mars

Les finales régionales de la 47e édition de Cégeps en spectacle, organisé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), se tiendront au cours des prochaines semaines. Le campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière sera l'hôte de l'un de ces cinq spectacles le samedi 21 mars, à 19 h 30, à la salle Edwin-Bélanger. ...

LIRE LA SUITE
L'Amour est dans le pré: Ariane sous pression avant son choix final

Publié le 7 mars 2026

L'Amour est dans le pré: Ariane sous pression avant son choix final

L’heure était aux au revoir dans le neuvième épisode de L’Amour est dans le pré, diffusé ce jeudi soir, alors qu’Ariane se sentait sous pression pour la suite. En effet, c’est pour suivre la recommandation de ses proches que l’agricultrice de Honfleur a décidé de donner une dernière chance à Alexandre en acceptant de lui rendre visite chez lui ...

LIRE LA SUITE
