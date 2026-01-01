Du théâtre proposé par la FADOQ Saint-Georges!

Le Club FADOQ de Saint-Georges se lance dans la production théâtrale, en proposant une comédie qui sera présentée le mois prochain.

Chez Ti-Beignes sera à l'affiche les 24 et 25 avril, à la salle paroissiale du secteur Ouest de Saint-Georges.

Écrite par le président de l'organisme, Neil Mathieu, avec la collaboration des comédiens participants, la comédie propose une série de tableaux hilarants et de personnages hauts en couleurs, «où la caricature rencontre la créativité débordante», avise l'auteur.

Dans une mise en scène de Marie-France Drouin, la distribution comprendra Donald Philibert, Louis-Antoine Hillenbrand, Dominique Plante, Charlotte Lortie, Jacques Rancourt, René Loubier, Odile Rancourt, Doris Mc Collough, Gaétane Roy, Burno Morin et Germain Thibault.

La réalisation est rendue possible grâce au soutien financier de la MRC Beauce-Sartigan, en vertu de l'enveloppe de l'Entente de développement culturel.

Les billets, au coût de 20 $ (taxes et frais inclus) sont disponibles sur le site jachetemonbillet.com