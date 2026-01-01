Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 9 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Tournoi d'ouverture du baseball Senior A
Avec les équipes de la ligue de la région de Québec, dont les Jarrets Noirs de Beauce.
Où: Terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: de 10 h à 22 h
Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges
Quand: de 12 h 30 à 22 h 30
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
3e Défi Mont-Dons
Événement caritatif de courses en équipe.
Où: Mont-Orignal — Lac-Etchemin
Quand: dès 13 h 30
Spectacle musical Vice ou vertu, qui héritera?
Avec le groupe vocal Les Troubadours.
Où: Salle Méchatigan, de la Polyvalente Benoit-Vachon — Sainte-Marie
Quand: à compter de 20 h
Dimanche 10 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Tournoi d'ouverture du baseball Senior A
Avec les équipes de la ligue de la région de Québec, dont les Jarrets Noirs de Beauce.
Où: Terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: de 10 h à 15 h
Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges
Quand: de 12 h 30 à 18 h
Spectacle de danse Carte blanche
Quelque 300 élèves de l'École de danse Laurie Bélanger.
Où: Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges
Quand: 13 h et 16 h
Cette semaine
Déjeuner-conférence de l'AQDA
Avec le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.
Où: Restaurant Le Baril-Grill — Saint-Georges
Quand: Lundi 11 mai, de 8 h à 10 h 30
Les besoins en eau des végétaux
Une conférence horticole présentée Serge Fortier.
Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 12 mai à 19 h
Collecte de sang à Saint-Côme-Linière
Objectif de 60 donneurs.
Où: Salle Optimiste de l'aréna — Saint-Côme-Linière
Quand: Mercredi 13 mai, de 13 h 30 à 19 h 30
Collecte de sang à Saint-Elzéar-de-Beauce
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre communautaire de Saint-Elzéar
Quand: Mercredi 13 mai, de 14 h à 19 h 30.
Conférence et visionnement documentaire sur la justice réparatrice
Soirée présentée gratuitement par Équijustice Beauce.
Où: Café du Mille-Lieux — Saint-Georges
Quand: Mercredi 13 mai à 18 h
Café-causerie Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Société du patrimoine des Beaucerons (Musée Marius-Barbeau)— Saint-Joseph
Quand: Jeudi 14 mai, de 13 h 30 à 15 h
Vernissage Jeunes artistes en lumière
Oeuvres d'élèves de 5e secondaire réalisées tout au long de l’année scolaire.
Où: 4e étage de l’École Jésus-Marie de Beauceville
Quand: Jeudi 14 mai, de 18 h 30 à 20 h 30