Lancement des expositions estivales au centre culturel Marie-Fitzbach

Le vernissage des expositions estivales 2026 au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges est prévu le jeudi 14 mai, à 18 h.

Cette série d’expositions variées sous le thème Célébrons la couleur, mettra en valeur différentes disciplines artistiques, telles que la peinture, la photographie, les costumes, les accessoires et les marionnettes. Elles seront présentées jusqu’au 16 août et offertes gratuitement au public.

À cette occasion, les visiteurs pourront y découvrir les œuvres de plusieurs artistes, dont Richard Geoffrion, Chantal St-Pierre, Annick Gaudreault, Julien Paré et Louis Bergeron, ainsi que l’exposition Fernand Nault: une passion, un legs, sous le commissariat d’André Laprise.

Richard Geoffrion (Montréal) | Mélancolie mobile

À travers une trentaine de photographies d’automobiles, le photographe propose une réflexion empreinte de nostalgie et de lucidité. L’exposition illustre à la fois l’émerveillement et le désenchantement liés à un monde façonné par l’automobile.

Chantal St-Pierre (Brossard) | Terre et eau: prendre racine

Cette exposition propose une imagerie métaphorique de l’expérience humaine. Les œuvres explorent le lien d’appartenance entre le corps et l’esprit à travers une esthétique enrichie en ajoutant la gravure aux créations.

Annick Gaudreault (Montréal) | La douceur contre-attaque

Exposition présentant des illustrations de moments choisis tirés du quotidien de l’artiste, en guise de pied de nez à la détresse psychologique, afin que « la douceur contre-attaque »!

Julien Paré (Saint-Georges) | Briser le vent

«Briser le vent» déploie seize photographies explorant les nuances infinies du ciel. Sans repères terrestres, ces horizons deviennent des surfaces plastiques où la lumière s’impose comme unique narratrice.

Louis Bergeron (Québec) | Abécédaire de marionnettes

Une exposition ludique et colorée qui présente 26 marionnettes correspondant aux lettres de l’alphabet, invitant petits et grands à découvrir un univers créatif et accessible.

OSCART (artistes membres) | Célébrons la couleur

Cette exposition collective met en valeur la richesse et la puissance de la couleur comme langage artistique. Les œuvres présentées proposent des univers variés qui interpellent le regard et stimulent l’imaginaire.

André Laprise, commissaire (Gatineau) | Fernand Nault: une passion, un legs

Le commissaire André Laprise propose une exposition d’arts visuels en hommage à l’œuvre d’un artiste important du monde de la danse, le chorégraphe Fernand Nault, et au travail de celui qui fut un grand collaborateur, le costumier François Barbeau.

S’inspirant des costumes créés par François Barbeau pour les ballets marquants de Fernand Nault (Casse-Noisette, Carmina Burana et Tommy), Chris Klein (peintre), Joanne Migneault (Migno) (sculpteure), Jeanne Méthé (maquettiste) et Claude Wauthier (photographe) posent un regard inédit sur les créations du chorégraphe et du costumier.

André Laprise remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec pour l’appui financier accordé à sa réalisation, ainsi que l’Académie de danse de l’Outaouais et le Fonds chorégraphique Fernand Nault pour leur appui technique et administratif.

Artistes présents

Lors du lancement du 14 mai, la population est chaleureusement invitée à venir à la rencontre d’artistes provenant notamment de Gatineau, Montréal, Québec, Brossard, Saint-Georges et des environs et à profiter de OSCART | Boutique, qui s’est refait une beauté afin de proposer aux visiteurs une sélection d’idées cadeaux originales, créées par des artistes d’ici.

Une mission découverte sera également offerte d’ici le mois de juin afin de permettre aux visiteurs d’explorer les expositions de façon ludique. Des prix seront tirés parmi les participants à la fin de la présentation.