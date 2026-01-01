Quoi faire en Beauce du 8 au 10 mai ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 8 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 18 h à 22 h 30

Tournoi d'ouverture du baseball Senior A

Avec les équipes de la ligue de la région de Québec, dont les Jarrets Noirs de Beauce.

Où: Terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: de 18 h 30 à 22 h 30

Soirée de la Fiesta Beauce Salsa

Grand événement de danse latine.

Où: Cabaret des Amants de la scène — Saint-Georges

Quand: à compter de 19 h

Spectacle musical Vice ou vertu, qui héritera?

Avec le groupe vocal Les Troubadours.

Où: Salle Méchatigan, de la Polyvalente Benoit-Vachon — Sainte-Marie

Quand: à compter de 20 h

Samedi 9 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Tournoi d'ouverture du baseball Senior A

Avec les équipes de la ligue de la région de Québec, dont les Jarrets Noirs de Beauce.

Où: Terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: de 10 h à 22 h

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 22 h 30

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

3e Défi Mont-Dons

Événement caritatif de courses en équipe.

Où: Mont-Orignal — Lac-Etchemin

Quand: dès 13 h 30

Spectacle musical Vice ou vertu, qui héritera?

Avec le groupe vocal Les Troubadours.

Où: Salle Méchatigan, de la Polyvalente Benoit-Vachon — Sainte-Marie

Quand: à compter de 20 h

Dimanche 10 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Tournoi d'ouverture du baseball Senior A

Avec les équipes de la ligue de la région de Québec, dont les Jarrets Noirs de Beauce.

Où: Terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: de 10 h à 15 h

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 18 h

Spectacle de danse Carte blanche

Quelque 300 élèves de l'École de danse Laurie Bélanger.

Où: Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges

Quand: 13 h et 16 h

Cette semaine

Déjeuner-conférence de l'AQDA

Avec le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Où: Restaurant Le Baril-Grill — Saint-Georges

Quand: Lundi 11 mai, de 8 h à 10 h 30

Les besoins en eau des végétaux

Une conférence horticole présentée Serge Fortier.

Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville

Quand: Mardi 12 mai à 19 h

Collecte de sang à Saint-Côme-Linière

Objectif de 60 donneurs.

Où: Salle Optimiste de l'aréna — Saint-Côme-Linière

Quand: Mercredi 13 mai, de 13 h 30 à 19 h 30

Collecte de sang à Saint-Elzéar-de-Beauce

Objectif de 90 donneurs.

Où: Centre communautaire de Saint-Elzéar

Quand: Mercredi 13 mai, de 14 h à 19 h 30.

Conférence et visionnement documentaire sur la justice réparatrice

Soirée présentée gratuitement par Équijustice Beauce.

Où: Café du Mille-Lieux — Saint-Georges

Quand: Mercredi 13 mai à 18 h

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Société du patrimoine des Beaucerons (Musée Marius-Barbeau)— Saint-Joseph

Quand: Jeudi 14 mai, de 13 h 30 à 15 h