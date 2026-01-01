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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 20 au 22 mars ?

durée 08h00
20 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 20 mars

Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Match du Cool FM
Série éliminatoire contre Thetford Mines
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil - Saint-Georges
Quand: dès 20h

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Samedi 21 mars

Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Pop-up au Café du Mille-Lieux
Découverte de l'entreprise Break Manga.
Où: Café du Mille-Lieux - Saint-Georges
Quand: de 9 h à 15 h

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Vente de matériel informatique excédentaire
Par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.
Où: Polyvalente Bélanger— Saint-Martin
Quand: de 9 h à 11 h

Pièce de théâtre Le Souper
Présentée par la troupe de théâtre Les Colocs.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: dès 15 h

Pièce de théâtre Le Souper
Présentée par la troupe de théâtre Les Colocs.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: dès 20 h

Dimanche 22 mars

Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Passe-Partout, le spectacle
Avec Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne.
Où: Salle Alphonse Desjardins - Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges
Quand: dès 15h

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Rassemblement de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques
Pour les communautés de Saint-Vital (Lambton), Sainte-Martine (Courcelles), Saint-Samuel (Lac Drolet), et de Saint-Sébastien.
Où: Église de Saint-Sébastien.
Quand: dès 9 h 30

Cette semaine

Match du Cool FM
Série éliminatoire contre Thetford Mines
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil - Saint-Georges
Quand: Jeudi 26 mars dès 20h

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