Quoi faire en Beauce du 20 au 22 mars ?

Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 20 mars

Exposition Mille et une facettes

Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Match du Cool FM

Série éliminatoire contre Thetford Mines

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil - Saint-Georges

Quand: dès 20h

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Samedi 21 mars

Exposition Mille et une facettes

Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Pop-up au Café du Mille-Lieux

Découverte de l'entreprise Break Manga.

Où: Café du Mille-Lieux - Saint-Georges

Quand: de 9 h à 15 h

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Vente de matériel informatique excédentaire

Par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Où: Polyvalente Bélanger— Saint-Martin

Quand: de 9 h à 11 h

Pièce de théâtre Le Souper

Présentée par la troupe de théâtre Les Colocs.

Où: Centre Caztel— Sainte-Marie

Quand: dès 15 h

Pièce de théâtre Le Souper

Présentée par la troupe de théâtre Les Colocs.

Où: Centre Caztel— Sainte-Marie

Quand: dès 20 h

Dimanche 22 mars

Exposition Mille et une facettes

Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Passe-Partout, le spectacle

Avec Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne.

Où: Salle Alphonse Desjardins - Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges

Quand: dès 15h

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Rassemblement de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

Pour les communautés de Saint-Vital (Lambton), Sainte-Martine (Courcelles), Saint-Samuel (Lac Drolet), et de Saint-Sébastien.

Où: Église de Saint-Sébastien.

Quand: dès 9 h 30

Cette semaine