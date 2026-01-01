Soutien de 948 000 $ à neuf festivals et événements touristiques

Neuf festivals et événements touristiques, qui se dérouleront en Chaudière-Appalaches au cours des prochains mois, bénéficieront d'un soutien financier de 948 000 $.

C'est la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, qui en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

L'aide financière se répartit comme suit:

Festivent — 500 000 $

Festival country Lotbinière — 268 000 $

Le Festibière de Lévis — 43 000 $

Festival du bûcheux Saint-Pamphile — 35 000 $

Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines — 30 000 $

Carrefour mondial de l'accordéon — 27 000 $

Festivités western de Saint-Victor — 22 000 $

Nashville en Beauce —14 000 $

Festival des campeurs d'Adstock — 9 000 $

«Nashville en Beauce fait vibrer notre région depuis des années grâce à l'apport de bénévoles créatifs et talentueux. Agir comme partenaire de cet événement est un réel privilège. Je tiens à saluer les organisateurs et à les féliciter pour l'offre d'une programmation toujours aussi enlevante», a indiqué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales

«Je suis enchanté de constater l'appui important de notre gouvernement à de nombreux événements en Chaudière-Appalaches qui rayonnent au-delà de la région et attirent de nombreux visiteurs. Pour la Beauce-Nord, les Festivités western de Saint-Victor proposent des compétions équestres diverses, des rodéos professionnels et des spectacles country, le tout dans une ambiance cowboy et familiale», a fait savoir de son côté le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.